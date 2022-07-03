"Мы вернемся благодаря тактике и наращиванию оружия": Зеленский об уходе ВСУ из Лисичанска
Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина наращивает поставки современного оружия и благодаря тактике вернет Лисичанск и Донбасс
Об этом он сообщил во время вечернего обращения.
Зеленский отметил, что военнослужащим дали приказ об уходе из Лисичанска, чтобы сохранить жизнь людей.
"И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанская, – это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия", - сказал он. он.
По его словам, Россия сосредоточила на Донбассе "наибольшую огневую мощь".
"Россия имеет достаточно "смерчей", "ураганов", "градов", чтобы уничтожать в Украине город за городом. Они собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта. Это реальность Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов – день за днем, просчитано, мощно, и, конечно, полученные нами системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом немаловажную роль. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего", - подчеркнул Зеленский.
Президент сказал, что украинские защитники успешно освобождают населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях.
"Украина ничего не отдает. А если кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них есть за это время и сколько они за это заплатили, потому что нынешние их доклады так же пойдут прахом, как и тогдашние, постепенно мы двигаемся вперед – и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный – хороший пример этого. Будет день, когда то же скажем и о Донбассе", - добавил он.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в 19:20 по Киеву в воскресенье, 3 июля 2022 года официально подтвердил полное отступление из города Лисичанска Луганской области.
- Вечером 3 июля армия РФ обстреляла частный сектор и спальный Краматорский район. Одна женщина травмировалась.
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