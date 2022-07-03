"Мы вернемся благодаря тактике и наращиванию оружия": Зеленский об уходе ВСУ из Лисичанска

Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

Зеленский отметил, что военнослужащим дали приказ об уходе из Лисичанска, чтобы сохранить жизнь людей.

"И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанская, – это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия", - сказал он. он.

По его словам, Россия сосредоточила на Донбассе "наибольшую огневую мощь".

"Россия имеет достаточно "смерчей", "ураганов", "градов", чтобы уничтожать в Украине город за городом. Они собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта. Это реальность Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов – день за днем, просчитано, мощно, и, конечно, полученные нами системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом немаловажную роль. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что украинские защитники успешно освобождают населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях.

"Украина ничего не отдает. А если кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них есть за это время и сколько они за это заплатили, потому что нынешние их доклады так же пойдут прахом, как и тогдашние, постепенно мы двигаемся вперед – и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный – хороший пример этого. Будет день, когда то же скажем и о Донбассе", - добавил он.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в 19:20 по Киеву в воскресенье, 3 июля 2022 года официально подтвердил полное отступление из города Лисичанска Луганской области.

Вечером 3 июля армия РФ обстреляла частный сектор и спальный Краматорский район. Одна женщина травмировалась.

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