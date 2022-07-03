English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Мы вернемся благодаря тактике и наращиванию оружия": Зеленский об уходе ВСУ из Лисичанска

"Мы вернемся благодаря тактике и наращиванию оружия": Зеленский об уходе ВСУ из Лисичанска

3 июля, 2022 воскресенье
23:10
война с Россией На фото Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина наращивает поставки современного оружия и благодаря тактике вернет Лисичанск и Донбасс

Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

Зеленский отметил, что военнослужащим дали приказ об уходе из Лисичанска, чтобы сохранить жизнь людей.

"И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанская, – это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия", - сказал он. он.

По его словам, Россия сосредоточила на Донбассе "наибольшую огневую мощь".

"Россия имеет достаточно "смерчей", "ураганов", "градов", чтобы уничтожать в Украине город за городом. Они собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта. Это реальность Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов – день за днем, просчитано, мощно, и, конечно, полученные нами системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом немаловажную роль. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что украинские защитники успешно освобождают населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях.

"Украина ничего не отдает. А если кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них есть за это время и сколько они за это заплатили, потому что нынешние их доклады так же пойдут прахом, как и тогдашние, постепенно мы двигаемся вперед – и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный – хороший пример этого. Будет день, когда то же скажем и о Донбассе", - добавил он.

  • Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в 19:20 по Киеву в воскресенье, 3 июля 2022 года официально подтвердил полное отступление из города Лисичанска Луганской области.
  • Вечером 3 июля армия РФ обстреляла частный сектор и спальный Краматорский район. Одна женщина травмировалась.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Владимир Зеленский
Луганщина
Лисичанск
Донетчина
остров Змеиный
Читайте также:
НАТО
2 июля, 2022 суббота
Расмуссен рассказал об ошибке, которую НАТО допустила в отношении Украины
На фото Збройні сили України
2 июля, 2022 суббота
Оккупантов на Херсонщине осталось немного. ВСУ постепенно переходят к контрнаступлению, - советник главы ОВА Хлань
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
2 июля, 2022 суббота
Три дня назад Украина выпустила по Беларуси ракеты, - Лукашенко
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.48
    Покупка 34.48
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.76
    Продажа 36.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
3 июля
22:44
Обновлено
На фото последствия российских обстрелов в Краматорске
Россия снова нанесла ракетные удары по Краматорску
22:15
На фото Владимир Зеленский
"Опасный сигнал для белорусского народа": Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко
21:56
В Москве горит небоскреб
21:49
Патриарх Кирилл
"Мы не можем изменить самих себя": глава РПЦ Кирилл выступил в Калининграде
21:36
Германия помогла обустроиться беженцам из Украины лучше, чем из Сирии в 2015-м, - министр
21:17
На фото Запорожская атомная электростанция
Умер замученный оккупантами водолаз Запорожской АЭС
20:52
На фото выпускники школы №2 в Новгород-Северском
Министр образования Шкарлет объяснил, как будут учиться там, где на всех нет места в укрытии
20:43
Советник главы ОП перечислил условия для переговоров Украины с Россией
20:14
Эксклюзив
Сегодня НАТО, как и Украина, не готово самостоятельно противостоять России, – дипломат Бессмертный
19:59
Австралия присоединится к международному суду и наложит дополнительные санкции на Россию
19:57
ВСУ сбили над Днепропетровщиной российский беспилотник
19:55
Эксклюзив
Разрушенные здания в Мариуполе вывозят на свалки, чтобы скрыть количество жертв, - главврач одного из медучреждений
19:50
Между оккупированными Мелитополем и Токмаком взорвана стратегическая для россиян железная дорога
19:38
Есть риск полной оккупации Луганщины, - Зеленский
19:38
Эксклюзив
Восток получил современное оружие, которое останавливает наступление врага на Краматорск и Славянск, - депутат Дружковского горсовета Довбня
19:28
Премьер Австралии рассказал о пакете усиленной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов
19:23
Генштаб ВСУ подтвердил отступление из Лисичанска
19:15
Эксклюзив
Альтернативы вступлению Украины в ЕС нет: невозможно повторение ошибок 2014 года, - советник премьера Словакии Дулеба
19:04
Спецназ СБУ показал, как бьет врага с воздуха
19:01
Россия на Лисичанском направлении палит из ствольной артиллерии и взяла под контроль Золотаревку, - Генштаб
18:50
Эксклюзив
ООН и ОБСЕ - две будущие жертвы войны в Украине, - нардеп Немыря
18:39
Ученые приближаются к полной карте дна мирового океана
18:38
посольство США в России
Посольство США в Москве убрало с сайта адрес, после того как площадь переименовали в честь фейковой "ДНР"
18:29
Эксклюзив
Война РФ против Украины продолжается более 4 месяцев, но усталости нет – правительства стран НАТО и ЕС работают по полной, - советник премьера Словакии Дулеба
18:25
Эксклюзив
Отправить белорусскую армию в Украину – это самоубийство для Лукашенко, - журналист Сераковский
18:24
Эксклюзив
Ракетными ударами Путин хочет добиться, чтобы сам украинский народ заставил украинское руководство подписать капитуляцию, – Пионтковский
18:15
Эксклюзив
Бои за Лисичанск еще продолжаются, - глава Северодонецкого РВА Власенко
18:06
Александр Лукашенко с сыновьями Виктором и Николаем. 3 июля 2022 года
"У нас давно в союзе Беларуси и России единая армия", - Лукашенко
17:59
Россия обстреляла две громады в Харьковской области: трое погибших и раненая
17:57
Эксклюзив
ЛНР
Из ОРДЛО не выпускают мальчиков от 14 лет, - председатель ученого совета Луганского университета
17:57
В Турции задержали российское грузовое судно с украденным в Украине зерном, - Reuters
17:47
ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины после войны, - Bloomberg
17:46
Взрывы в Белгороде: погибла семья из Харьковской области, в том числе ребенок
16:43
Оккупанты захватили общежития Херсонского государственного университета: готовятся заселять россиян
16:42
Самым дорогим ввезенном на льготных условиях автомобилем является Ferrari Roma за $221 тыс.
16:39
Словакия не исключает возможности передачи Украине истребителей и танков
16:39
Эксклюзив
На Изюмском направлении враг накапливает силы для контрнаступления, - боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен (Положухно)
16:33
Эксклюзив
Германия пытается заступиться за Калининград. Это будет стоить Шольцу должности, – политолог Магда
16:28
Сотни украинских военных проходят обучение в Британии, - Би-Би-Си
16:19
Украинские военные захватили в бою трофейную новейшую БМП оккупантов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV