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Мы вернем Крым: "Истории войны" на Еспресо

1 декабря, 2022 четверг
14:21
война с Россией

Сегодня в 18:00 гость YouTube телеканала Еспресо – мужественный, яркий, харизматичный киборг Роман Костенко – герой программы "Истории войны" на Еспресо

Вы безусловно знаете его, но далеко не все знаете о нем. Правда ли Роман Костенко мечтал быть военным с самого детства, почему не бывает плохого оружия и как им мастерски оперировать, когда нам стоит бронировать билеты в Крым и что чувствуешь, когда собственными усилиями возвращаешь родное село Чаривное из оккупации захватчика и какие мысли возникают в такие моменты на крыльце родительского дома? Об этом и не только говорим с народным депутатом, секретарем комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковником СБУ Романом Костенко в проекте "Истории войны" с Ириной Узловой на YouTube телеканала Еспресо. Хотите узнать больше интересного? Не пропустите! Люди, о которых следует знать!

Смотреть эфир и комментировать можно здесь:

"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа - цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе.

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