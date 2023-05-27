Об этом говорится на сайте Подворья.

На странице официального сайта патриаршего Подворья, резиденции патриарха Кирилла в подмосковном Переделкино, размещены тексты в поддержку контрнаступления ВСУ. Также там проигрывается видеоролик, обнародованный ранее главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси благословляет Контрнаступление ВСУ", - говорится на главной странице сайта.

Там же размещен текст молитвы за украинское контрнаступление на украинском языке: "Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Ты Единый творишь чудеса. Посмотри в милости и милосердии на смирение рабов Твоих и человеколюбиво выслушай и помилуй нас, ибо враги наши собрались на нас, чтобы уничтожить нас, и государство наше, и святыни наши. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, и избавь нас, ради славы имени Твоего, и да сбудутся на нас слова, сказанные Моисеем: будьте смелыми, стойте и увидите спасение от Господа, ибо Господь сражается за нас. Слава Украине!"

Кроме того, на сайте размещены слова: "Мы верим в ВСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ВСУ и Украину" и т.д.