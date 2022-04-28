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Мы ведем переговоры с американскими и европейскими партнерами по поводу новых санкций против России, - Петр Порошенко

28 апреля, 2022 четверг
22:24
война с Россией Петр Порошенко

Лидер Европейской Солидарности указал на важность энергетических санкций против Москвы, а также объяснил, почему нужно ввести ограничения в отношении главы РПЦ Кирилла

Об этом Петр Порошенко рассказал в интервью 5 каналу.

"Мы ведем переговоры с американскими и европейскими партнерами. Мы очень приветствуем, что сегодня сформирована комиссия, где формируются санкции – мы готовы направить свои наработки. Так же, как мы это сделали для наших партнеров", – подчеркнул Порошенко.

"Позиция первая – мы должны ввести полное энергетическое эмбарго. 50% газа, который покупает Европа – это Германия. Германия заплатила за энергоносители более 30 миллиардов евро с начала войны. Почему? Когда мы имеем огромную поддержку немецкого народа, нужно задать вопрос, чтобы были запущены немецкие атомные электростанции, отсрочено их закрытие. Потому что опасность России гораздо больше, чем опасность работы еще 10 лет атомных электростанций. Могут быть запущены обычные тепловые электростанции на немецком угле и отказ от российского газа", – отметил пятый президент Украины.

"Если все равно вам нужно покупать российский газ, вы не можете в этом году отказаться – сделайте высокие импортные пошлины. Собирайте средства от этой пошлины на отдельном счете и направляйте их на восстановление Украины. Тогда вы финансируете не только Россию, а хотя бы частично компенсируете Украине то, что Путин получает от вас деньги", – объяснил лидер Европейской Солидарности.

"Россия сейчас пытается обмануть мир, направляя на нетрадиционные для себя рынки Египта, Сирии, Индии и Китая. Что нужно сделать – изучить опыт, как накладывали аресты на яхты российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина. Сделайте такой же механизм для российских танкеров. И когда российский танкер вышел без указания конкретного порта назначения – остановите его, отведите в порты, слейте нефть и арестуйте танкерный флот Российской Федерации. Морская блокада", – настаивает Порошенко.

"Сделайте программу вроде иранской программы "нефть в обмен на продовольствие". Средства каждого плательщика, покупающего российскую нефть или газ, должны быть сконцентрированы на отдельном счете и тратиться только на еду и медикаменты, чтобы контролировать, что ни одна копейка, ни один цент из этих средств не пойдет на оружие", – продолжает Петр Порошенко.

Он также отметил необходимость санкций против российской церкви и ее руководителя Кирилла (Гундяева).

"Мы сегодня увидели, что они делали в Мариуполе, когда дети-сироты, женщины принудительно депортировались в российскую федерацию, что международным правом приравнивается к пыткам. Размещались в приходах и на территории имущества, принадлежащего русской православной церкви, с запретом покидать русскую федерацию в третьи страны или возвращаться домой. Это четкий прообраз концентрационных лагерей, которые были распространены в фашистской Германии", - считает Порошенко.

"Мы настаиваем, чтобы были применены международные санкции против руководителя Русской православной церкви, окружение, которое способствует этому. Потому что они лично благословили убийство украинцев и войну против Украины. И арестовать имущество русской православной церкви", – призвал Порошенко.

"Мы поздравляем тех священников, иерархов русской православной церкви в Украине, которые приняли очень важное решение присоединения к Православной церкви Украины, спасая верных и себя. Очень важно, чтобы суд человеческий настиг этих преступников, которые сбивают украинцев и благословляют против нас, иерархов предстоятеля русского православной церкви раньше, чем суд Божий", – резюмировал Петр Порошенко.

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Новости
Россия
санкции
Петр Порошенко
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