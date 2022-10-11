"Мы вас ненавидим": Каменских назвала всех россиян пособиями войны

Об этом артистка написала в своем Instagram.

После массированных ракетных ударов по территории Украины певица Настя Каменских написала обращение к россиянам, которые пишут комментарии под ее сообщениями. Особенно она выделила женщин с описанием в профиле "мама двух ангелочков", "любящая жена и мать", которые с самого начала войны пишут в поддержку убийств.

"И к вам, несовершеннолетние девочки с цветочками на аватарках. Вы еще не закончили школу, но уже у вас развивается желание смерти детям в соседней стране. "Братскому", как вы здесь все кричали, народу", - подчеркнула Каменских.

Сравнивая реакцию украинцев на подрыв Крымского моста и реакцию россиян на ракетные удары 10 октября, певица отметила, что жители РФ "радуются смертям, испорченному детству детей, разрушению гражданской инфраструктуры, детским площадкам, автобусам и университетам". В то время как украинцы радовались разрушению Керченского моста из-за того, что по нему поставлялась техника, бомбящая украинские города, убивает людей и разрушает Украину.

"Потому что это незаконно построенный мост – символ оккупации Россией независимых территорий Украины, где до вашего появления жили в мире. Посмотрите, сколько жертв среди украинцев принесла ваша война – вы там о каких жертвах на мосту начинаете писать? Вы в своем уме? До 2014 года у нас в принципе от войны никто не умирал, пока вы не притолкались", – заявила певица.

Вчерашние удары Каменских назвала местью "бункерного и пособников войны за то, что они уже проиграли". По ее словам, это "предсмертные конвульсии их режима".

"Вас никто не трогал, но ваша страна и до моста бомбила всю Украину, совершала зверства в Буче, Изюме, Ирпене, Мариуполе и других городах. Сначала многие действительно думали, что это война одного человека и ваше: "Мы не виноваты", "Мы вне политики", "Людям война не нужна" - вызвало соболезнование, что вы заложники режима и пропаганды, но теперь – это все делает каждый из вас", – написала артистка.

Каменских отметила, что ответ украинцев будет "зеркальным".

"И да, теперь мы вас, пособники войны, ненавидим в ответ. После всего, что ваша страна принесла в Украину. Теперь у нас адекватная реакция в ответ на все, что будет происходить с вашей страной, чтобы она скорее прекратила свое существование рядом с нами", - добавила она.

Каменских выразила надежду, что именно эта война приведет Россию к краху.

"Не потому, что мы желаем плохое, а просто, чтобы вас – злых, ненавидящих, желающих смерти, подчиняющихся, боящихся, склонных к пропаганде, просто не было рядом с нами", – уточнила артистка.