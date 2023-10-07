"Мы в состоянии войны", - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на заявление премьер-министра.

"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. И мы победим", - заявил Нетаньяху.

По его словам, враг заплатит цену, которую он "никогда раньше не знал".

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В то же время главный представитель армии обороны Израиля, контрадмирал Даниэль Хагари, говорит, что Израиль находится в состоянии войны: "ЦАХАЛ объявил военное положение. Мы находимся в состоянии войны".

Он отметил, что ЦАХАЛ наполняет территорию войсками, Израиль сосредотачивается на боевых действиях на границе Газа.