Об этом Маркус заявил в видеообращении.

"Лишь за вчерашний день они в Токмак привезли из этого направления (Запорожского направления, – ред.) более сотни своих убитых. За последние только несколько дней мы уничтожили полтора десятка танков, два "сонцепика" (российский ТОС-1А "Сонцепик", - ред.)", - рассказал главный сержант 47 бригады.

Военный добавил, что "Магура" также уничтожила столько российских боевых машин пехоты, колесной и бронированной техники, что сейчас не счесть.

"Мы в наступлении, они - в обороне, и они терпят потери в разы больше наших. Никто не проявляет малодушия, ребята 47 бригады "Магуры" дерутся, как львы. Я таких мужественных и достойных людей в жизни не видел. Людям тяжело, но они выгрызают метр за метром", - подытожил Маркус.

Главный сержант бригады призвал к словам поддержки для военных, ведь именно сейчас теплые слова украинцев поддерживают моральный дух.

В то же время Маркус подчеркнул, что участвует в боях вместе с бойцами.

"Я, как представитель командования бригады, иду на штурмы вместе с людьми, каждый день, не в командирских машинах, а непосредственно в машинах с пехотой и штурмирую вместе с ними, пешком я рядом с ними. Командование 47-й бригады рядом со своими людьми ", – подчеркнул главный сержант 47 бригады.