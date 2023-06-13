"Мы в наступлении, они - в обороне, понесут потери в разы больше нас": главный мастер-сержант "Магуры" Маркус назвал недавние потери россиян на Запорожском направлении
Главный сержант 47 бригады "Магура" Валерий Маркус рассказал о потерях врага на Запорожском направлении, в том числе бойцы за последние дни уничтожили сотни оккупантов 15 танков и два "сонцепика"
Об этом Маркус заявил в видеообращении.
"Лишь за вчерашний день они в Токмак привезли из этого направления (Запорожского направления, – ред.) более сотни своих убитых. За последние только несколько дней мы уничтожили полтора десятка танков, два "сонцепика" (российский ТОС-1А "Сонцепик", - ред.)", - рассказал главный сержант 47 бригады.
Военный добавил, что "Магура" также уничтожила столько российских боевых машин пехоты, колесной и бронированной техники, что сейчас не счесть.
"Мы в наступлении, они - в обороне, и они терпят потери в разы больше наших. Никто не проявляет малодушия, ребята 47 бригады "Магуры" дерутся, как львы. Я таких мужественных и достойных людей в жизни не видел. Людям тяжело, но они выгрызают метр за метром", - подытожил Маркус.
Главный сержант бригады призвал к словам поддержки для военных, ведь именно сейчас теплые слова украинцев поддерживают моральный дух.
В то же время Маркус подчеркнул, что участвует в боях вместе с бойцами.
"Я, как представитель командования бригады, иду на штурмы вместе с людьми, каждый день, не в командирских машинах, а непосредственно в машинах с пехотой и штурмирую вместе с ними, пешком я рядом с ними. Командование 47-й бригады рядом со своими людьми ", – подчеркнул главный сержант 47 бригады.
- В понедельник, 12 июня, ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, еще известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине.
- Кроме того, отмечалось, что за сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла около 4 рот военных убитыми и ранеными.
- Также сообщалось, что на Запорожье уничтожен начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле 216 650 солдат, 3 935 танков и 300 вертолетов.
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