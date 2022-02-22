Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как она стояла за нас - экс-футболист "Динамо", мэр Тбилиси Каладзе

Об этом Каладзе написал в Twitter.

Он выразил убеждение, что территориальная целостность Украины и Грузии, также пострадавшая от российской агрессии, вскоре будет восстановлена.

"Грузия, 20% территории которой оккупировано, осуждает признание Россией украинских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как она стояла за нас. Я верю, что вскоре и Украина, и Грузия восстановят свою целостность и желаю им мира ", - написал Каладзе, который в 1998 – 2000 годах играл за "Динамо".

С 2017 года 43-летний Каха Каладзе – мэр Тбилиси.

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