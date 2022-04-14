"Мы в этом шапито не будем участвовать": учителя школы в Донецкой области отказались сотрудничать с оккупантами
Российские оккупанты предложили сотрудничество учителям местной школы в Донецкой области, те категорически отказались
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, российские захватчики в оккупированном населенном пункте Донецкой области потребовали от местных учителей выходить на работу. На что им ответили категорическим отказом и сообщили, что "не собираются участвовать в этом шапито".
Кириленко отмечает, что россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий. По его словам, враг в настоящее время будет пытаться использовать гражданских жителей для создания картинки "мирной жизни".
"Россиянам нет дела до детей – они пришли сюда убивать их и их будущее", - комментирует глава ОВА.
Стало известно, что в Донецкой области с начала широкомасштабного вторжения, оккупанты разрушили 120 школ, 103 детских сада и 37 высших учебных заведений.
"Они настолько циничны, что даже несмотря на страшные разрушения и смерть, которые принесли на нашу землю, готовы нагло использовать детей в своей пропаганде. Каждый, кто нашел в себе внутреннюю силу противиться этому "шапито", – герой!" – добавляет Кириленко.
- Напомним, 11 апреля должностные лица Нижнесерогозского поселкового совета Херсонской области категорически отказались от сотрудничества с врагом.
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