Мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не мешает нам выигрывать войну
Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, это несправедливо
Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов.
Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо. Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть.
Читайте также: Почему законопроект об уголовной ответственности военных вреден
Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут уплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо
Можно ли помочь этой проблеме более мягким способом? Разъяснять, убеждать…
Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны быстрые действенные решения.
Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров?
Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным.
Читайте также: Правда в государстве — это не чье-то личное — оно принадлежит всем
Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу?
Да, и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение.
Нормально ли, что мы дискутируем на такие чувствительные темы публично?
Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не вредит нам выигрывать войну.
Потому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать Победу.
Слава Украине!
Об авторе. Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.53
Покупка 39.53Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное