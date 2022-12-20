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OPINION

Мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не мешает нам выигрывать войну

Валерий Залужный
20 декабря, 2022 вторник
10:08
Мнение Валерий Залужный

Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, это несправедливо

Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов.

Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо. Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть.

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Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут уплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо

Можно ли помочь этой проблеме более мягким способом? Разъяснять, убеждать…

Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны быстрые действенные решения.

Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров?

Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным.

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Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу?

Да, и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение.

Нормально ли, что мы дискутируем на такие чувствительные темы публично?

Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не вредит нам выигрывать войну.

Потому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать Победу.

Слава Украине!

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Об авторе. Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

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