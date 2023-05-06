"Мы в безопасности благодаря Украине": Санду считает, что Молдова могла бы стать следующей целью РФ
Молдовская президент Мая Санду считает, что Россия в случае успешного захвата Украины продолжила бы экспансию, мечта РФ – восстановить СССР
Об этом Санду рассказала в интервью Financial Times.
"Я не верю, что они (россияне – ред.) остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", – подчеркнула президент Молдовы, добавив, что в первые недели полномасштабного вторжения, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на приняты беженцев.
На вопрос, планировала ли Санду уехать из Молдовы в случае нападения РФ, она ответила, что нет.
"Я бы осталась (в Молдове – ред.), но мы рассчитывали на то, что нам придется помочь как можно большему количеству наших людей перейти в безопасное место, которым является Румыния", – добавила президент.
По мнению Санда, россияне агрессией против Украины пытаются "переработать Советский Союз".
"Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", – подчеркнула она.
Еще в феврале, комментируя и осуждая российскую агрессивную войну, молдавская президент подчеркнула, что существовала серьезная угроза оккупации Молдовы войсками РФ, однако сейчас этот риск существенно снизился благодаря успешным действиям ВСУ.
- Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил , что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.
- Кишинев подтвердил , что Зеленский предупредил о планах Кремля захватить власть в Молдавии.
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