Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше, - Зинченко оценил выступление Украины на Евро-2020

Об этом сообщает "Трибуна".



Зинченко также считает, что сборная Украины вошла в историю, но всегда хочется выступить еще лучше.



"Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди. Всегда хочется лучшего, но что есть, то есть сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты. Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое ", - сказал Александр Зинченко.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. Евро 2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.

Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.

В то же время, Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.

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