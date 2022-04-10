"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", - экс-нардеп, а ныне офицер и командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол

Об этом со ссылкой на ЦензорНет передает Еспресо.TV .

По словам Черновол, ей и ее коллегам уже удалось изучить поведение врага и его действия для противотанкистов обычно достаточно прогнозируемы.

"Москали имеют такую специфику - наступать с 10 часов утра до 3 часов дня и всегда одними и теми же дорогами. Их просто бить. Мы уже танков не боимся и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", – говорит Черновол.



Читайте и смотрите : "Есть! Уничтожили!": ВСУ впервые поразили цель из британского ПЗРК "Старстрик"



Ракета для "Стугны", добавляет Татьяна Черновол, весит 30 кг. В первую же ночь российского вторжения ей удалось своим легковым автомобилем вывезти со склада 20 таких ракет.



"Ведь мы понимали, что склад разбомбят в первую очередь", - добавила она.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb