"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", - экс-нардеп, а ныне офицер и командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол
В прошлом народный депутат Украины, а ныне командир противотанковых ручных комплексов отечественного производства Татьяна Черновол рассказала о том, как она со своими подчиненными успешно уничтожает российские танки
Об этом со ссылкой на ЦензорНет передает Еспресо.TV .
По словам Черновол, ей и ее коллегам уже удалось изучить поведение врага и его действия для противотанкистов обычно достаточно прогнозируемы.
"Москали имеют такую специфику - наступать с 10 часов утра до 3 часов дня и всегда одними и теми же дорогами. Их просто бить. Мы уже танков не боимся и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыдно", – говорит Черновол.
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Ракета для "Стугны", добавляет Татьяна Черновол, весит 30 кг. В первую же ночь российского вторжения ей удалось своим легковым автомобилем вывезти со склада 20 таких ракет.
"Ведь мы понимали, что склад разбомбят в первую очередь", - добавила она.
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