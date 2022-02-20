Мы уже сломали вражеский сценарий. На обстрелы отвечаем филигранно, - Резников

Об этом говорится в заявлении министра обороны Алексея Резникова, обнародованном в воскресенье, 20 февраля 2022 года, информирует Еспресо.TV .

"Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение провоцирующих нас на ошибки преступников. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать согласно ст.51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными, но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар, они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно, поэтому весь поток фейков, продуцируемый российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит", - сказал Резников на полях Мюнхенской конференции по безопасности.



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По его словам, поток дезинформации "только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, готового принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир".

"В ближайший период нам следует готовиться сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему", - сказал министр.



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Также, по его словам, было предусмотрено продление совместных с РФ учений в Беларуси, и украинская сторона также заранее приняла соответствующие меры.

"С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличение поддержки на разных уровнях", - подытожил Алексей Резников.





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