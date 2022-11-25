Это экзистенциальная и онтологическая война. Война за возможность быть во всех смыслах этого слова для каждой из сторон. Сражение закончится победой кого-то одного и уничтожением другого. Не поражением, а именно уничтожением.

Такую эту войну сделала сама Россия. Она не оставила шанса для ничьей.

Мы победим, потому что мы естественным сообществом, органической единицей, чего не скажешь о российском пространстве, которое значительно менее однородно. Война не развалила нас, а укрепила. Мы уже прошли свой краш-тест. Они еще нет. И есть сомнения, что пройдут.

Мы победим, потому что мы естественным сообществом, органической единицей, чего не скажешь о российском пространстве

Мы здесь за свое, они пришли за соседним. И как бы они ни считали наше своим, оно все же соседнее. Мы можем потерять, они не получить. И это формирует разную настроенность нашу и их.

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Нам некуда отступать, чтобы спастись. Им есть куда отходить. Поэтому инстинктивно мы гораздо более мотивированы бороться.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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