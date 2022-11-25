Мы уже прошли свой краш-тест. Они еще нет. И есть сомнение, что пройдут
Это экзистенциальная и онтологическая война. Война за возможность быть во всех смыслах этого слова для каждой из сторон
Это экзистенциальная и онтологическая война. Война за возможность быть во всех смыслах этого слова для каждой из сторон. Сражение закончится победой кого-то одного и уничтожением другого. Не поражением, а именно уничтожением.
Такую эту войну сделала сама Россия. Она не оставила шанса для ничьей.
Мы победим, потому что мы естественным сообществом, органической единицей, чего не скажешь о российском пространстве, которое значительно менее однородно. Война не развалила нас, а укрепила. Мы уже прошли свой краш-тест. Они еще нет. И есть сомнения, что пройдут.
Мы победим, потому что мы естественным сообществом, органической единицей, чего не скажешь о российском пространстве
Мы здесь за свое, они пришли за соседним. И как бы они ни считали наше своим, оно все же соседнее. Мы можем потерять, они не получить. И это формирует разную настроенность нашу и их.
Читайте также: Украинский Реконкист
Нам некуда отступать, чтобы спастись. Им есть куда отходить. Поэтому инстинктивно мы гораздо более мотивированы бороться.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.73
Покупка 39.73Продажа 40.44
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное