Мы уже никогда не будем в зоне влияния России, - Климкин

Об этом украинский дипломат, министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил в интервью YouTube-каналу Эспрессо.

В частности, подчеркнул он, для украинцев абсолютно неприемлемо предложение "мира" за счет территориальных потерь.

"Нет, так история не работает. Это действительно глупый зондаж и, по-моему, он ничего не стоит. Нормальные люди прекрасно понимают, что мы не уступим территорию, и не в том смысле, что мы что-то подпишем, об этом даже речь не идет, представьте себе, что кто-то из украинских политиков или там генералов выходит и говорит, мол, будущее Украины для нас важно и ради членства ЕС или НАТО уступим что-то... И что с тем человеком будет завтра или послезавтра, убьют, и не только политически. Даже чисто эмоционально, кто из украинских политиков реально согласится сдать часть Украины? Никто!", - объяснил Климкин.

Вместе с тем, продолжил дипломат, сейчас "для Запада очень важно, чтобы Украина стала историей успеха".

"У Запада было очень много плохих историй в последнее время. Ирак – не очень классная история, согласитесь. Афганистан – не сложилось. В Африке – все сложно для французов, но, я думаю, что они найдут определенные ресурсы, и американцы тоже. Кстати, мы помогаем им в Африке. Оттащили на себя и Вагнера, и другие частные военные компании. Мы 100% помогли им в Африке. И это многие у нас не до конца понимают", - сказал Климкин.

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"На Западе 100% не хотят, чтобы мы что-то проиграли. На Западе не хотят какой-либо неудачи вокруг Украины и нам действительно будут помогать, чтобы этого никогда не было", – заявил Павел Климкин.

Но, как выразился экс-министр, "общего определения победы там (на Западе – ред.) нет".

В этой связи украинцам "нужна стратегическая культура, понимание наших друзей и наших недругов".

"Нам нужно понимать, какие интересы у китайцев или саудитов или у бразильцев. А у них своя ментальность, свое понимание мира", - добавил Климкин.

В общем, по его оценке, международное сообщество – и западное, и не западное – значительно лучше стало понимать важность победы Украины и лучше стало осознавать агрессивную природу России. Также растет восприятие основных различий между Украиной и Россией.

"Я чувствую в своих дискуссиях, что они в последние 6-8 месяцев начали говорить о российском реваншизме, как одной из ключевых причин (войны РФ против Украины – ред.). Многие в незападном мире понимают, какие ставки. Они теперь лучше понимают природу России также, что это опасность для всех, и этот режим действует не просто нерационально, а фундаментально ошибся.И когда мне африканцы или латиноамериканцы говорят, что им всегда говорили, что вы же русские, но больны или неправильны. что ценности у украинцев другие.Но с другой стороны, они считают, что у нас есть общее историческое прикосновение, и это прикосновение действительно есть.Вопрос о том, как нам развести геополитику.Поскольку всем понятно, что точка невозврата пройдена и мы никогда не будем уже в зоне влияния России, ни ментально, ни политически, ни экономически, ни исторически", – сообщил Климкин.

"Это, как вот бюст Пушкина, который мы снимаем, и совершенно не важно, нормальный ли поэт Пушкин или нет. Для нас это часть русского мира. Давайте поставим бюст Гете или Шекспиру, если мы хотим. Возле Украинского дома помните Данте, с которого начался Ренессанс.Это тоже европейская культурная основа.И для нас это важно.А пойдите в Кирилловскую церковь.Помните, эту фантастическую фреску, на которой ангел сворачивает небо.Перекликается с Данте.У нас на самом деле история европейская, мы так же, как они, думаем. Мы так же, как они, чувствуем. И мы это никогда не объясним в Москве. Сколько бы мы ни говорили, что граффити в Софии написаны на староукраинском, все равно Путину будет безразлично. Он всегда сочтет нас каким-то искусственным созданием, поскольку это часть его идеологии, а иначе его режим не придерживается", - сказал Павел Климкин.

В общем, подытожил дипломат, "Россия никогда в какой-то исторической перспективе не станет к нам дружественной".

"Это совершенно другая реальность, которая считает, что наше существование отрицает их существование, как они себя понимают. И это значит, что (угроза будет – ред.) даже при членстве в НАТО и ЕС, и я в это не просто верю, а занимался этим 25 лет, поэтому считаю, что мы должны стать частью Запада. В этом и есть смысл наших гарантий безопасности. Однако расслабиться, опустить так лапы и говорить, что теперь у нас наступило счастье и мы больше ничего не делаем, так не будет, – подчеркнул экс-министр.