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"Мы уже насчитали два триллиона гривен нанесенного ущерба": Минзащиты окружающей среды о вреде экологии, нанесенном РФ

5 мартa, 2023 воскресенье
16:24
Экономика

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины фиксирует и вычисляет ущерб экологии, нанесенный РФ, по новой разработанной методологии, включающей семь направлений

Об этом во время выступления на международной конференции "Объединенные справедливости ради" во Львове сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец, передает издание Укринформ.

"Мы наработали новую методологию совместно с нашей экологической инспекцией и используем семь видов методик и уже насчитали два триллиона гривен нанесенного ущерба. Это загрязнение земли, воздуха, воды, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы. Наша главная цель – показать всем эти показатели, чтобы их увидели в Европе и мире. Чтобы все поняли, какова цена этого ущерба окружающей среде и как восстановить этот ущерб, причиненный Украине", - заявил Стрелец.

Кроме того, министр также подчеркнул, что больше всего в Украине сейчас страдает лес, и государство несет колоссальные потери. Из-за российской агрессии почти три миллиона гектаров леса повреждены. Это почти треть облесенной территории Украины, почти 500 тысяч га находятся сейчас под временной оккупацией или в зоне военных действий.

Также Стрилец отметил, что 10 национальных парков, восемь заповедников и два биосферных заповедника сейчас находятся под российской оккупацией. Под угрозой уничтожения 600 видов фауны и 750 видов флоры, сказал он.

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Сообщается, что в министерстве уже зафиксировали тысячи дел по гибели дельфинов на побережьях Украины, Болгарии и Турции, вызванных наличием морских мин и использованием военных кораблей, которые россияне разместили в Черном и Азовском морях.

Кроме того, добавляется, что после российского вторжения Украина столкнулась с постоянным ядерным террором. Чернобыльская АЭС оказалась под оккупацией на 35 дней, что нанесло убытки на 3,2 млрд грн. Сегодня также опасен вызов, когда российские террористы действуют на Каховском водохранилище. Это может привести к непредсказуемым последствиям, когда миллионы украинцев останутся без питьевой воды, а Запорожская АЭС не сможет получать воду для охлаждения своих реакторов, подчеркнул министр.

"Эти цифры – это лишь часть преступлений, совершенных Российской Федерацией. После того, как мы вернем наши территории к границам 1991 года, нам придется проделать колоссальный труд, чтобы просчитать убытки и восстановить нанесенный ущерб. Пока мы тщательно фиксируем преступления россиян против украинской окружающей среды и информируем весь мир о них. Потому что должны выполнить свою задачу и требовать репараций от России за ущерб, который она нанесла", - подытожил министр.

  • 5 февраля эксзаместитель генерального директора Киевской государственной региональной телерадиокомпании (КГРТРК) по вопросам радиовещания Григорий Южда сообщил, что Каховское водохранилище обмелело на 1,4 м из-за подрыва россиянами шандоров на ГЭС во время отступления с правобережья.
  • В четверг, 16 февраля, на оккупированном Россией берегу Каховского водохранилища поднялся большой столб дыма, вероятно, в результате масштабного взрыва.
  • 17 февраля стало известно, что масштабный сброс российскими оккупантами воды из Каховского водохранилища может обернуться экологической и гуманитарной катастрофой для юга Украины.
Россия
война с Россией
экологическая катастрофа
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