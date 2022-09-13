Мы уже готовим планы действий после деоккупации, - глава Северодонецкой РВА
Луганская ОВА готовит планы действий после деоккупации территорий - первичного разминирования, фильтрационных мероприятий, формирования штабов восстановления инфраструктуры
Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"Я возглавлял Попаснянскую администрацию в 14-15 годах во время деоккупации, у нас уже есть опыт обеспечения общественного порядка, фильтрации, восстановления населенных пунктов. Буквально вчера у нас было совещание с главой ОВА и мы уже формируем план по определенному первичному разминированию , определенных фильтрационных мероприятий по формированию штабов восстановления инфраструктуры, нормальной жизни в населенных пунктах, которые будут деоккупированы. Фактически, мы уже готовимся", - заявил он.
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