Мы увидели начало их конца
Последовательность такова: Поруха, Смута, Хованщина, "Гражданская война"
Они еще только в начале Порухи. Именно мы являемся ее причиной. Однако из-за гибридного характера современных процессов все четыре элемента могут протекать в России одновременно или свободно чередоваться в любой последовательности. Протекать во всех смыслах этого глагола.
Из-за гибридного характера современных процессов все четыре элемента могут протекать в России одновременно или свободно чередоваться в любой последовательности.
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А других, лучших для них, вариантов у них нет. Когда социальный психолог Олег Покальчук объясняет причины постепенной потери украинцами страха ("Уменьшился страх собственной смерти", среди прочего), он оценивает страх как сложное социальное явление, разлагая его на составляющие и резонно утверждая: "В реальности уровень устойчивости общества значительно выше, чем украинцы до сих пор считали. Я думаю, что среди неназванных им причин есть одна, цементирующая все остальные: мы увидели начало их конца.
Об авторе. Андрей Бондар, писатель.
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