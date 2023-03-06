Они еще только в начале Порухи. Именно мы являемся ее причиной. Однако из-за гибридного характера современных процессов все четыре элемента могут протекать в России одновременно или свободно чередоваться в любой последовательности. Протекать во всех смыслах этого глагола.

Из-за гибридного характера современных процессов все четыре элемента могут протекать в России одновременно или свободно чередоваться в любой последовательности.

Читайте также: Десять самых ощутимых поражений России в войне против Украины

А других, лучших для них, вариантов у них нет. Когда социальный психолог Олег Покальчук объясняет причины постепенной потери украинцами страха ("Уменьшился страх собственной смерти", среди прочего), он оценивает страх как сложное социальное явление, разлагая его на составляющие и резонно утверждая: "В реальности уровень устойчивости общества значительно выше, чем украинцы до сих пор считали. Я думаю, что среди неназванных им причин есть одна, цементирующая все остальные: мы увидели начало их конца.

Источник

Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.