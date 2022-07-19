Об этом Алексей Данилов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Сейчас ситуация совсем другая, чем месяц назад. Благодаря тому, что мы получаем достаточное количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет на определенных позициях. Достаточно ли этого на сегодня? К большому сожалению, я могу сказать, что хотелось бы больше", – сказал Данилов.

Данилов отметил, что международные партнеры сейчас частично удовлетворяют потребности Украины в вооружении, однако поставки должны продолжаться. Сейчас, как отметил секретарь СНБО, работа по снабжению оружием длится 24 часа в сутки.

"Если бы такое современное оружие было у нас в начале войны, наверное, мы могли бы намного быстрее это все закончить. Но нам не верили и начали давать оружие во второй половине марта, — подчеркнул секретарь СНБО.

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Он также надеется, что на новой встрече "Рамштайна" партнеры нашего государства согласятся на увеличение поставок оружия, чтобы на фронте был не паритет, а преимущество Украины.

18 июля Валерий Залужный сообщил, что удержать позиции помогли HIMARSы.

В тот же день в эфире Эспрессо дипломат Александр Щерба отметил, что HIMARS играют ключевую роль в освобождении Херсона.

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