В Украине ограничили звонки на российские сим-карты, - Госспецсвязи
Мы усилили ответственность за коллаборационизм, дезинформацию и мародерство во время войны – Порошенко о решении парламента
Парламент поддержал ряд важных законов, инициированных "Европейской Солидарностью", для усиления безопасности граждан в период агрессии России против Украины
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2022, четверг
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