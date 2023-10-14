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Мы уничтожим ХАМАС и победим: Нетаньяху об ударах Израиля по сектору Газа

14 октября, 2023 суббота
04:36
Мир Биньямин Нетаньяху

После почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что это только начало

Об этом сообщает The Times of Israel.

В коротком заявлении к нации по поводу войны с ХАМАС и для повышения морального духа Нетаньяху сказал: "Сегодня все знают, что мы боремся за родину, и мы боремся, как львы. Мы все объединены".

Он также подчеркнул, что Израиль получает "огромную международную поддержку".

"Мы никогда не забудем тех зверств, которые совершали наши враги и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эти жестокости, которых не доставляли еврейскому народу многие десятилетия. но подчеркиваю: это только начало.

Наши враги только начали платить цену. Не стану рассказывать, что будет дальше. Но я вам говорю, что это только начало. Мы уничтожим ХАМАС и победим. Это займет время, но мы закончим эту войну сильнее, чем когда-либо", - заявил Нетаньяху.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

Палестина
Война в Израиле
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