Мы, украинцы, должны говорить на украинском языке, - олимпийский чемпион Верняев

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы, украинцы, должны разговаривать на украинском языке. Следует проанализировать то, чему нас учили много лет и сделать выводы. Следует развиваться как европейская страна и посылать все русское чертовски. Важно также учить нормальные иностранные языки, чтобы общаться с хорошими людьми, которые нам помогают, их на языке", - сказал Верняев.

29-летний Олег Верняев является победителем Олимпиады-2016 в упражнениях на брусьях и обладателем серебра Игр в Рио в многоборье. Кроме того, украинец выигрывал золото чемпионата мира и является шестикратным чемпионом Европы.