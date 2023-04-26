Мы, украинцы, должны говорить на украинском языке, - олимпийский чемпион Верняев
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев объяснил, почему решил перейти на украинский язык
Об этом сообщает "Укринформ".
"Мы, украинцы, должны разговаривать на украинском языке. Следует проанализировать то, чему нас учили много лет и сделать выводы. Следует развиваться как европейская страна и посылать все русское чертовски. Важно также учить нормальные иностранные языки, чтобы общаться с хорошими людьми, которые нам помогают, их на языке", - сказал Верняев.
29-летний Олег Верняев является победителем Олимпиады-2016 в упражнениях на брусьях и обладателем серебра Игр в Рио в многоборье. Кроме того, украинец выигрывал золото чемпионата мира и является шестикратным чемпионом Европы.
- В марте 2023 Верняеву сократили срок дисквалификации за употребление допинга до двух лет, благодаря чему он может возобновить выступления.
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