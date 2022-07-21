Об этом заявил Лукашенко в интервью AFP.

"Да, мы участвуем в операции. Но как: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину россиянам. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей, которые принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем украинцам и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем", - сказал самопровозглашенный президент РБ.

Лукашенко обвинил Запад в подготовке к захвату Беларуси.

"Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет", - заявил он.

"Я поддерживаю Россию в том, что они вас предупредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы воюете: ваши наемники и ваше оружие". Так вы еще большие агрессоры, чем я", - убежден Лукашенко.

Дипломат Валерий Чалый выразил мнение, что президент России Путин хочет столкнуть самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко с НАТО, чтобы уже потом РФ договаривалась с Альянсом на равных .

6 июля политический эксперт Зиновий Свереда выразил мнение, что война очень скоро перейдет на территорию России и Беларуси .

9 июля российский оппозиционный политик Марк Фейгин рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не выступает против Вооруженных сил Украины, понимая, что ракеты долетят до всех его дворцов .

13 июля боец ВСУ Игорь Лапин выразил мнение, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко принял решение вступить в войну против Украины .

21 июля в эфире Эспрессо военный эксперт Самусь заявил , что Лукашенко саботирует участие Беларуси в войне, ведь ВСУ уничтожат белорусскую армию.

21 июля Лукашенко рассказал , что всегда мечтал о "едином славянском народе", а Путин - о "русском мире".

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