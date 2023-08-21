Мы убеждены, что солидарность возобладает: Зеленский поблагодарил Данию за помощь
Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа в выступлении перед парламентом Дании отметил, что, когда вместе с Украиной бок о бок столько народов, столько наций, это добавляет нам веры и силы
Об этом он сказал во время трансляции выступления на телеканале "Еспресо".
"Мы убеждены и верим в то, что солидарность возобладает, и позволит нам побороть любую колонну, любое оснащение врага. Когда вместе с тобой бок о бок столько народов, столько наций, которые действительно ценят то, во что ты веришь, это придает нам веры и силы. Я уверен, что это придаст и все необходимое оснащение, чтобы нам защитить не только себя. Я от всего сердца и от имени всех украинцев благодарю Данию за солидарность и поддержку. Спасибо за все виды помощи, которые вы предоставили Украине. Благодарю вас за системы "Гарпун", CAESAR, Leopard, Bradley, также спасибо за беспилотники и все виды артиллерийских систем, за оснащение для разминирования – это все сейчас служит в защите свободы и защищает человеческие жизни", - подчеркнул президент Украины.
Владимир Зеленский отметил, что, защищая права человека, мы можем заручиться поддержкой всех тех, кто также уважает эти права, и тогда мы непобедимы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.45
Покупка 37.45Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 42.04
- Актуальное
- Важное