Мы убеждены, что солидарность возобладает: Зеленский поблагодарил Данию за помощь

Об этом он сказал во время трансляции выступления на телеканале "Еспресо".

"Мы убеждены и верим в то, что солидарность возобладает, и позволит нам побороть любую колонну, любое оснащение врага. Когда вместе с тобой бок о бок столько народов, столько наций, которые действительно ценят то, во что ты веришь, это придает нам веры и силы. Я уверен, что это придаст и все необходимое оснащение, чтобы нам защитить не только себя. Я от всего сердца и от имени всех украинцев благодарю Данию за солидарность и поддержку. Спасибо за все виды помощи, которые вы предоставили Украине. Благодарю вас за системы "Гарпун", CAESAR, Leopard, Bradley, также спасибо за беспилотники и все виды артиллерийских систем, за оснащение для разминирования – это все сейчас служит в защите свободы и защищает человеческие жизни", - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что, защищая права человека, мы можем заручиться поддержкой всех тех, кто также уважает эти права, и тогда мы непобедимы.