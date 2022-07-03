Мы тоже хотим дать копняку россиянам, - польский журналист Сераковский о сборе средств на "байрактар" для ВСУ
Польский журналист Славомир Сераковский, начавший сбор средств на беспилотник "байрактар" для ВСУ, заявил, что поляки также хотят дать копняка россиянам
Журналист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
Bayraktar уже стал символом этой войны. Это не проблема, что мы подражаем литовцам, потому что литовцы ведут себя фантастически, охотно с них возьмем пример. И тоже хотим дать копняку Кремлю. Мы не хотим быть только гуманитарной помощью, хотим сделать как можно больше для вашей защиты, для вашей армии, которая сегодня просто поражает мир. Это причина", - отметил Сераковский.
Польский журналист добавил, что поляки и украинцы рядом, потому что все мы обороняем свою независимость.
"Украина наложила моральные обязательства на весь цивилизованный Западный мир. И я хочу внести свой вклад. Вы боретесь не только за себя, вы боретесь за нас. Сегодня поляки рядом с украинцами, ведь мы так же как и вы защищаем свою независимость, свою свободу", - отметил Славомир Сераковский.
- 28 июня польский журналист Славомир Сераковский объявил сбор средств на боевой беспилотник Bayraktar TB2 для ВСУ .
- Ранее украинцы по призыву шоумена и волонтера Сергея Притулы за три дня собрали средства на 4 "байрактора".
- Производитель заявил , что отдаст бесплатно дроны, на которые украинцы собирали средства.
- Фонд Притулы взялся собрать 500 млн грн на три "байрактора". За сутки поступило более 300 млн на две "птички"
- В мае на байракторе для ВСУ собрали €5 млн жители Литвы. После этого изготовитель бесплатно отдал беспилотник, на который собрали деньги литовцы.
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