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Главная война с Россией "Мы точно знаем, кто отдал приказ": Порошенко призвал создать международную следственную группу по расследованию преступления в Оленовке

"Мы точно знаем, кто отдал приказ": Порошенко призвал создать международную следственную группу по расследованию преступления в Оленовке

30 июля, 2022 суббота
18:31
война с Россией Петр Порошенко

Преступление в Оленевке против защитников Азовстали российскими террористами должно быть расследовано международным судом, а виновники должны получить приговор

Об этом заявил пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на своем YouTube-канале.

Он призвал международных партнеров Украины создать специальную следственную группу – по примеру расследования трагедии малазийского самолета MH17.

"Защитники Азовстали подлым террористическим актом были уничтожены бесчеловечно. Сделали ли это ЧВК Вагнера, или ФСБ, или ГРУ - в любом случае, страна-агрессор", - подчеркнул Порошенко.

"Уже установлены и зафиксированы исполнители этого преступления. И мы точно знаем, кто отдал приказ", – сказал Порошенко.

"Я сейчас призываю страны Большой семерки, НАТО, Европейского Союза присоединиться к прозрачному и беспристрастному расследованию этого преступления против человечества и добавить это в процесс Гааги, где за решеткой должен оказаться Путин", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

"Так же, как я это сделал в 2014 году во время террористической атаки на самолет МН17: мы нашли, установили, сформировали международную следственную группу, и до конца этого года будет вынесен приговор россиянам-террористам", - напомнил пятый Президент Украины.

"Никогда никого не простим. Сейчас мы вынесем это на международные площадки и создадим международную следственную группу. Я, кстати, призываю и власти Украины это сделать", – подытожил Петр Порошенко.

  • 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.
  • Петр Порошенко у себя в Facebook призвал международное сообщество осудить очередное военное преступление Кремля в Оленовке и признать Россию государством-террористом.

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геноцид
Петр Порошенко
терроризм
Оленевка
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