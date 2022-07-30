"Мы точно знаем, кто отдал приказ": Порошенко призвал создать международную следственную группу по расследованию преступления в Оленовке
Преступление в Оленевке против защитников Азовстали российскими террористами должно быть расследовано международным судом, а виновники должны получить приговор
Об этом заявил пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на своем YouTube-канале.
Он призвал международных партнеров Украины создать специальную следственную группу – по примеру расследования трагедии малазийского самолета MH17.
"Защитники Азовстали подлым террористическим актом были уничтожены бесчеловечно. Сделали ли это ЧВК Вагнера, или ФСБ, или ГРУ - в любом случае, страна-агрессор", - подчеркнул Порошенко.
"Уже установлены и зафиксированы исполнители этого преступления. И мы точно знаем, кто отдал приказ", – сказал Порошенко.
"Я сейчас призываю страны Большой семерки, НАТО, Европейского Союза присоединиться к прозрачному и беспристрастному расследованию этого преступления против человечества и добавить это в процесс Гааги, где за решеткой должен оказаться Путин", - заявил лидер "Европейской Солидарности".
"Так же, как я это сделал в 2014 году во время террористической атаки на самолет МН17: мы нашли, установили, сформировали международную следственную группу, и до конца этого года будет вынесен приговор россиянам-террористам", - напомнил пятый Президент Украины.
"Никогда никого не простим. Сейчас мы вынесем это на международные площадки и создадим международную следственную группу. Я, кстати, призываю и власти Украины это сделать", – подытожил Петр Порошенко.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.
- Петр Порошенко у себя в Facebook призвал международное сообщество осудить очередное военное преступление Кремля в Оленовке и признать Россию государством-террористом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное