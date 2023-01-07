По очень точному выражению Ирины Сергеевой, мы теперь "нация трехсотых". Вокруг нас сотни тысяч людей с открытыми ранами. Этот факт многое изменяет.

Насколько я вижу, основные проблемы с неожиданным хейтом возникают в двух случаях — когда человек, вдруг оказавшийся в привилегированном положении по сравнению со своим пузырем, на что-то жалуется и когда он чем-то хвастается. Если же высказывание есть одновременно и тем и тем, нежелательная реакция публики вообще почти гарантирована.

Жалобы и хвалы вообще очень коварные штуки, в большинстве случаев мы делаем это автоматически, не осознавая, что мы это делаем. И тем более не осознавая, что и то, и то есть запросом к окружающим. Если спросить человека, почему он только что похвастался/пожаловался, он, скорее всего, не поймет, о чем идет речь, а если поймет — не признает, что хотел чего-то от окружающих получить, потому что действительно ни о чем подобном не думал. Но "не думала" и "не делала" - кардинально разные вещи.

Основные проблемы с неожиданным хейтом возникают в двух случаях — когда человек, вдруг оказавшийся в привилегированном положении по сравнению со своим пузырьком, на что-то жалуется и когда он чем-то хвастается. Если же высказывание одновременно и тем, и тем, нежелательная реакция публики вообще почти гарантирована

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Жалоба – это запрос на поддержку, эмоциональную, материальную, whatever. По сути, эта просьба поделиться с тем, кто жалуется, осознает это человек, или нет. Поэтому адекватная жалоба в публичной плоскости должна коррелировать с уровнем стресса людей, которые ее читают, иначе это как просить денег у человека, который значительно беднее тебя.

"Ох, я так устала хоронить друзей" никогда не вызовет хейта, будет только сочувствие.

"Ох, я так устала работать, хочу в отпуск" будет нормально звучать в мирное время. Во время войны и безумного уровня безработицы та же фраза у многих вызовет сильное раздражение.

Все эти прекраснодушные вещи типа "хорошо, что ты смелость поделиться своими проблемами, даже если это стресс от шопинга", — для очень сытого, очень спокойного и счастливого общества, которым мы пока не являемся и неизвестно, когда будем. Делиться проблемами с кем-то, у кого их и так куча — этакая "смелость".

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Следовательно, жаловаться в рупор соцсетей, когда твои друзья - "нация трехсотых", безопасно лишь, если повод для жалобы действительно очень весом и твоя большая проблема не является для них несбыточной мечтой.

Восхваление – это запрос на повышение самооценки. Хотите увидеть, где у человека точка неуверенности в себе — посмотрите, чем он систематически/постоянно хвастается. Когда я говорю "ой, у меня так хорошо вот это и вот это", я фактически прошу людей сказать мне "да, ты крута". Подтвердить, что я крутая.

В этом нет никакой проблемы, когда этот запрос адекватный, в силе случаев публично гордиться собой нормально и здорово. К примеру, я долго что-то делала и наконец сделала. Или вывозила детей за границу сама и наконец-то вывезла. Или начала заниматься спортом. Или сделали что-то общественно полезное etc etc. Неадекватным восхваление становится либо из-за большого разрыва между контекстами, либо из-за повторяемости/навязчивости, либо (самое неприятное) из-за того, что его заворачивают в жалобу.

С повторяемостью понятно, друзьям и близким не нравится, когда у человека фокус постоянно четко на себе любимой (зато незнакомым читателям ок).

Неадекватным восхваление становится либо из-за большого разрыва между контекстами, либо из-за повторяемости/навязчивости, либо (самое неприятное) из-за того, что его заворачивают в жалобу

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Разрыв между контекстами — это восхваление тем, чего большинство друзей никак не могут себе позволить. До 24 февраля таких вещей было не так уж много, после 24 появились три жизненно важных — безопасность, возможность быть вместе с семьей, и свобода передвижения. Плюс куча вещей стала для многих роскошью. Впрочем, люди не такие уж и злые, за одну фотку в ресторане на побережье большинство людей бросаться грязью не станет. А за 30 таких фоток во время обстрелов может и станет. А если их подписать чем-то типа "Безопасность, море и вкусный краб - что еще нужно человеку для счастья?", риск растет кратно. Короче, множество вариантов степени разрыва между контекстами и соответственно реакции.

А вот восхваление, завернутое в жалобу — это комбо, мало кого оставляющее равнодушным.

Большинство срачей вокруг вопроса "можно ли уехавшему человеку поститься красивые фотки с пляжей и рождественских ярмарок в Европе" разворачиваются не столько вокруг тех фото, сколько вокруг подобных комбо. Это когда человек показывает или рассказывает о чем-то замечательном и недостижимом для его друзей (безопасная среда, комфортная жизнь, рождественская сказка, вся семья вместе), но одновременно жалуется. Типа "такая красота вокруг, а я страдаю — как там украинка". Это два запроса - "посмотрите, какой я молодец" и "посочувствуйте мне".

Подавляющее большинство людей испытывает подобное комбо, как страшную наглость. И чем более разобранный/травмированный/измученный человек это читает, тем больше шансов, что он станет отвечать очень неприятными комментариями

Мы не анализируем эти запросы, не называем словами, но подавляющее большинство людей испытывает подобное комбо, как страшную наглость. И чем более разобранный/травмированный/измученный человек читает это, тем больше шансов, что он начнет отвечать очень неприятными комментариями. Хотя человек, который это написал, скорее всего, никак не осознавал, что транслирует именно это, в этом и коварность жалоб и хвастаний. Она же прямо на ярмарке, просто переживает за нас здесь, а ее за это внезапно и совершенно безосновательно хейтят.

Итак. Если осознать, что хейт (за некоторыми исключениями) не происходит ни внезапно, ни абсолютно безосновательно, подумать, принадлежите ли вы к привилегированной группе и по сравнению с кем, и начать проверять тексты перед публикацией на предмет неосознанных жалоб, восхвалений и их адекватности контексту читателей – вероятность попадания под дружеский огонь уменьшается очень сильно.

Источник

Об авторе. Юлия Никитина, общественная активистка, основательница ОО "Культура против хамства"

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