Мы так трансформировали свою жизнь, что артобстрелы называем "обычными", – депутат Дружковского горсовета

"За время войны мы так трансформировали свою жизнь, что когда слышим обычные артиллерийские обстрелы, представляете, что я говорю – обычные, то не считаем их такими опасными, как, например, ракетные удары. Последний прилетел 18 марта, ракетами было уничтожено более 40 домов , детсад, школу – это не поддается кому-то объяснению", – сказал он в эфире Espreso.TV.

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Довбня рассказал, как российские силы используют украинцев с оккупированных территорий, в частности с Марьинки, что в Донецкой области: "Территория Марьинки была заминирована, зверство российской власти дошло до того, что они набрали на оккупированных территориях молодых парней 18-25 лет и их впустили в атаку через Марьинку через минные поля. Это фактически было разминирование этого поля на средства людей".



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Также он добавил: "Я благодарен правительству за закон о колобранстве, которое не позволит сейчас поддерживать российские позиции. К сожалению, многие люди смотрят российские информационные ресурсы и верят в то, что там говорят. Город конечно же меняется, люди тоже, но до сих пор много "ваты".



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