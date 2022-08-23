English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Мы так не работаем": Данилов предположил, кто убил Дугину

"Мы так не работаем": Данилов предположил, кто убил Дугину

23 августа, 2022 вторник
10:26
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что к подрыву российской пропагандистки Дарьи Дугиной причастны российские спецслужбы

Об этом Данилов сказал в эфире "24 канала".

"ФСБ сделала эту вещь и сейчас будет указывать, что это кто-то из наших. Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения", — сказал Данилов. .

Секретарь СНБО добавил, что Дугину могли убить из-за внутриполитических противоречий.

"Это работа российских спецслужб, которые на сегодняшний день начинают убирать тех людей, которые критикуют. Мало кто знает, что эта дама критиковала совместно с папой (российский публицист, пропагандист рашизма Александр Дугин – ред.), они были недовольны темпами проведения так называемых" операций", они хотели, чтобы это было мгновенно и так далее. Там есть внутренние процессы в РФ, это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить, - Дугины и многие другие такие фигуры. Еще раз подчеркиваю, что наши спецслужбы к этому процессу не имеют никакого отношения", – сказал Данилов.

  • 20 августа в окрестностях Москвы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского пропагандиста Александра Дугина пропагандистка Дарья Дугина.
  • 21 августа экспредседатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил , что считает подрыв автомобиля Дугиной провокацией со стороны российских спецслужб, в которой планируют обвинить Украину.
  • 22 августа ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
ФСБ
Алексей Данилов
пропаганда
Читайте также:
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
21 августа, 2022 воскресенье
800 компаний из США предлагают поставки оружия Украине в рамках ленд-лиза, - эксперт Defense Express Рябых
Путін Шольц
22 августа, 2022 понедельник
"У Шольца лопнуло терпение, и он начал говорить откровенно: Путин хочет новый пакт Молотова – Риббентропа", – Климкин
Літак Ethiopian Airlines
20 августа, 2022 суббота
Пилоты Ethiopian Airlines проспали посадку самолета. Проснулись от сигнала тревоги
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.55
    Покупка 39.55
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 39.49
    Продажа 40.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
23 августа
11:43
В результате полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 374 ребенка, - Офис генпрокурора
11:28
Эксклюзив
Война не закончится до конца года, она надолго, - Згурец
11:27
Подоляк
Подоляк: 50 систем HIMARS и боеприпасы стоят меньше одной яхты олигарха из РФ, это изменило бы ход войны
11:16
Украина потребовала от ЕСПЧ помешать судилищу над пленными из Азовстали и выяснить, как их лечат в плену
11:12
Букмекеры дали категорический прогноз на матч "Бенфика" – "Динамо" в Лиге чемпионов
11:00
Анонс
Трофеи ВСУ и парад российского металлолома на Майдане Незалежности
10:51
Эксклюзив
Признаком военной деоккупации Крыма станет освобождение Херсонщины, - Чубаров
10:45
СБУ впервые удалось заблокировать криптогаманец россиянина, спонсировавшего войну в Украине
10:42
США и Россия, по сути, объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие, - Кулеба о Будапештском меморандуме
10:41
"Поработает теперь на нас": в Запорожье терробороновцы посадили российский беспилотник
10:35
Олександр Тупицький
Экс-главу Конституционного суда Украины Тупицкого объявили в розыск за вмешательство в работу казначейской службы
10:03
Оккупанты стянули более 40 единиц военной техники на территорию Запорожской АЭС, - Энергоатом
09:50
Эксклюзив
Главная тревога в Харькове – как пережить зиму, - депутат облсовета
09:46
В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда
09:44
Оккупанты обстреляли Харьков, есть попадание в частный дом
09:41
Эксклюзив
В Мелитополе после убийства оккупационного "чиновника" россияне активизировали поиск партизан, - депутат райсовета
09:33
Британская разведка выяснила, как РФ планирует нивелировать потерю Антоновского моста
09:32
Эксклюзив
Единственное, что заставит пойти херсонцев на псевдореферендум, если россияне будут стрелять по жилью и тянуть людей, - и. о. мера Лугова
09:30
PR
Ко Дню Независимости бренд женской одежды Natali Bolgar анонсирует старт конкурса на самый лучший look в патриотических цветах
09:13
Кулеба
За 5 дней до вторжения РФ министры G7 и ЕС убеждали, что большой войны не будет, - Кулеба
09:12
В Энергодаре от российских обстрелов погиб работник Запорожской АЭС
09:03
Инфографика
Генштаб о потерях РФ за время полномасштабной войны: около 45,5 тыс. оккупантов, 1921 танк и 817 БПЛА
08:51
Новая порция фейков из России: в Харьковском автодорожном университете "тероборона оборудовала базу и склады"
08:37
"Динамо" перед матчем с "Бенфикой" потеряло еще одного лидера, - Луческу
08:30
Российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы, один человек погиб, еще трое ранены
08:07
ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях
08:00
Эксклюзив
Герои Украины. Пограничник Павел Жариков – вместе с собакой Дели оборонял Счастье в Луганской области
07:52
В Эстонии мужчина вытер ноги о флаг Украины, суд наказал его общественными работами
07:27
В Канаде организаторы велопробега проложили маршрут в виде герба Украины
06:56
УПЛ: Расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины
06:50
"Все должны помнить, кто ответственен за MH17": Резников предложил выставить в Гааге трофейный российский ЗРК "Бук"
06:24
"Бенфика" - "Динамо": где и когда смотреть решающий матч киевлян в Лиге чемпионов
06:18
Латвия
Военные преступления РФ: прокуроры из Латвии приезжали в Украину проверить факты и ознакомились с более чем 50 показаниями
05:57
Кольца, красное пятно и северное сияние. Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал подробные фото Юпитера
05:32
Благодаря "зерновой инициативе" Украина экспортировала уже более 720 тыс. тонн продовольствия, - ООН
05:09
Россия заманивает "добровольцев" на войну в Украину большими деньгами, - ISW
04:46
Снаряд M982 Excalibur
Еще одно высокоточное оружие. США включили Excalibur в новый пакет вооружений для Украины, - Politico
04:23
Провокация. МИД Эстонии отреагировал на версию ФСБ РФ об убийстве Дугиной
04:00
Россия активизирует обстрелы гражданской инфраструктуры и государственных объектов Украины, - Reuters
03:37
С оккупированной Харьковщины 22 августа удалось эвакуировать более 800 человек, – Верещук
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV