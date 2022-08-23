"Мы так не работаем": Данилов предположил, кто убил Дугину
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что к подрыву российской пропагандистки Дарьи Дугиной причастны российские спецслужбы
Об этом Данилов сказал в эфире "24 канала".
"ФСБ сделала эту вещь и сейчас будет указывать, что это кто-то из наших. Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения", — сказал Данилов. .
Секретарь СНБО добавил, что Дугину могли убить из-за внутриполитических противоречий.
"Это работа российских спецслужб, которые на сегодняшний день начинают убирать тех людей, которые критикуют. Мало кто знает, что эта дама критиковала совместно с папой (российский публицист, пропагандист рашизма Александр Дугин – ред.), они были недовольны темпами проведения так называемых" операций", они хотели, чтобы это было мгновенно и так далее. Там есть внутренние процессы в РФ, это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить, - Дугины и многие другие такие фигуры. Еще раз подчеркиваю, что наши спецслужбы к этому процессу не имеют никакого отношения", – сказал Данилов.
- 20 августа в окрестностях Москвы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского пропагандиста Александра Дугина пропагандистка Дарья Дугина.
- 21 августа экспредседатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил , что считает подрыв автомобиля Дугиной провокацией со стороны российских спецслужб, в которой планируют обвинить Украину.
- 22 августа ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы.
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