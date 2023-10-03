Американское издание Politico отмечает существование секретной версии относительно стратегии помощи Украине в ее реформировании и противостоянии агрессии РФ. Этот документ, оказавшийся в распоряжении журналистов издания, намного более детальным и гораздо более жестким в оценке рисков, возникающих в борьбе с российской агрессией вследствие тех коррупционных проблем, которые существуют в Украине. Издание Politico утверждает, что авторы доклада говорят о настоящих серьезных рисках, связанных с коррупцией и не только, когда речь идет о помощи Украине в борьбе с агрессией России. И тогда, когда речь идет о доверии самого украинского общества к руководству, которое возглавляет Украину в военное время.

Также подчеркивается, что дальнейшая поддержка Западом Украины может зависеть от снижения уровня коррупции в стране. Издание Politico отмечает, что обеспокоенность авторов документа гораздо серьезнее и очевиднее, чем эти слова, которые как правило произносят представители администрации президента США, когда речь идет о коррупционных рисках. Именно этим засекреченный доклад Государственного департамента Соединенных Штатов отличается от открытого доклада с советами о том, какие реформы нужно провести. С чем и было ознакомлено украинское руководство. А сам этот доклад попал в распоряжение медиа.

Это достаточно важный документ, который еще раз демонстрирует, как ситуация меняется с помощью Украины со временем углубления кризиса вокруг украинско-российского противостояния. Также с осознанием того факта, что война начинает быть затяжной. И президент РФ Владимир Путин не собирается заканчивать эту войну.

Как оказывается проблема войны на истощение, которая стала сейчас указателем для российской политики, проблема не только для Украины, граждане которой понемногу привыкают к необходимости жить в условиях войны. Дата окончания этой войны даже не просматривается на календарях будущего. Это еще и проблема для украинских союзников, осознающих, что каждый новый месяц и год войны потребует от стран Запада значительных финансовых затрат. И, конечно, это будет усиливать тех европейских и американских политиков, которые будут настаивать на необходимости сокращения помощи Украине. Потому что у этих стран будут актуальные проблемы, связанные с национальной безопасностью и их выживанием.

Такие тенденции мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах. Там об этом открыто говорит самый вероятный претендент на пост президента страны от Республиканской партии Дональд Трамп. Также многие еще из американских политиков поддерживают такую риторику, потому что мечтают получить номинацию, если у Трампа возникнут юридические проблемы в борьбе за пост президента с действующим главой Белого дома Джозефом Байденом.

Это мы наблюдаем и в Европе. Сейчас на парламентских выборах в Словакии победила политическая партия , лидер которой - бывший премьер-министр страны Роберт Фицо. Он говорит о том, что Словакия больше не должна помогать Украине, потому что у самих словаков гораздо больше проблем, чем у украинцев.

Еще несколько месяцев назад такая аттестация ситуации в собственной стране по сравнению со страной в состоянии войны могла бы казаться многим гражданам европейских стран кощунством. Но сейчас больше и больше европейских политиков готовы спекулировать на проблемах своих соотечественников. И эти политики задают себе вопрос: если российско-украинская война будет продолжаться не два-три года, а пять или десять, значит ли это, что Соединенные Штаты и европейские страны должны на протяжении всего этого времени тратить миллиарды долларов на поддержку украинской экономики и в помощь ВСУ в постоянном превентивном противостоянии с вооруженными силами РФ?

Таким образом, стратегическая программа развития Украины, пусть даже и непубличная, подразумевает сразу несколько выходов из безвыходной ситуации. Первый из выходов, связанный с необходимостью продемонстрировать тем, кто выступает против помощи Украине, что администрация президента США прилагает все усилия для преодоления украинской коррупции. А также чтобы поощрить антикоррупционные действия именно украинское руководство и общество. И что деньги американских и европейских налогоплательщиков контролируются, а не исчезают где-нибудь в глубокой яме украинской коррупции.

Второй выход, который обычно может быть связан с поисками путей замораживания конфликта в ситуации, когда становится очевидным необходимость не столько Украины, а сколько для Запада – выйти из режима жесткого противостояния с РФ еще до того момента, как к власти в Западных странах придут политики, которые готовы разговаривать с Владимиром Путиным на условиях, которые будут более благоприятными для главы российского государства. Ведь очевидно, что для таких политиков, как Дональд Трамп, компромиссы с Путиным средством других стран абсолютно восприимчивым стилем в политической деятельности. Именно так Трамп может строить свое видение выхода из российско-украинского конфликта, если в 2025 году он станет хозяином Белого дома.

Таким образом, все эти планы борьбы с коррупцией преследуют цель сразу же нескольких задач, которые нужно решить. А также разрешить продолжить помощь Украине в той непростой ситуации, которая складывается в российско-украинской войне, и в понимании того, что война на истощение является не каким-то краткосрочным, а скорее перманентным процессом. Соответственно нужно искать собственные пути для заморозки конфликта.

Хотя, честно говоря, я думаю, что президент России не сделает своим врагам такого подарка, а будет делать все возможное и невозможное, чтобы дотянуть войну с ненавистной ему Украиной, по крайней мере, до президентских выборов в США. Чтобы Путин осознал, с кем дальше Кремль может договариваться о такой заморозке, с Джозефом Байденом или с Дональдом Трампом. Или речь может идти не о договоренностях, а о поиске шагов дестабилизации ситуации не только в Украине, но и в самих Соединенных Штатах. Мы же видим, как сейчас проходит американская предвыборная кампания, и такие возможности дестабилизации вполне очевидны.

А ведь еще ничего не началось. Мы свидетели первых капель дождя, который может превратиться в подлинное политическое цунами. И Владимир Путин тоже это хорошо понимает.

Поэтому, когда речь идет, что главным направлением в действиях Запада является не столько ответ на агрессивные амбиции России, сколько борьба с коррупционными злоупотреблениями в стране, которая стала жертвой российской агрессии, всегда может возникнуть вопрос: действительно ли речь идет о коррупции или все же таки речь идет о новом желании договориться с Москвой. Ведь совершенно очевидно, что в категориях международного права мы должны думать о восстановлении территориальной целостности пострадавшей от агрессии страны. Даже если эта страна в три тысячи раз коррумпирована и десять тысяч раз авторитарна. Вопрос не в том, насколько идеальна такая страна, а в том, насколько мы готовы это международное право соблюдать. Ведь когда США восстанавливали территориальную целостность и независимость Кувейта, речь не шла о великой демократии в этой ближневосточной стране. И поэтому все эти маневры закончатся очередным фиаско тем, кто хочет связать восстановление международного права с созданием возможности для реформирования Украины.

Реформы в Украине действительно очень важная вещь, однако они не имеют ничего общего с необходимостью остановить российские амбиции, которые, не получив очевидного ответа от цивилизованного мира, перейдут в великую войну за завоевание всего постсоветского пространства. И эти амбиции рано или поздно закончатся уже знаменитой Третьей мировой войной, которую так опасаются на Западе и дождутся, будьте уверены.

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Об авторе. Виталий Портников, журналист, лауреат Шевченковской премии

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