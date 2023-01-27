Мы стремимся в НАТО не для того, чтобы там спрятаться
Мы просто хотим объединить усилия с адекватными единомышленниками в мире
Украинцы не выпрашивают себе безопасности от других. Мы просто хотим объединить усилия с адекватными единомышленниками в мире. Об этом данные нового социологического исследования группы "Рейтинг".
Украинцы все равно одобрительно относятся и к вступлению государства в НАТО, и к военно-политическому альянсу с сознательными союзниками в другом формате. То ли в виде военно-политического союза Украина – Польша – Великобритания, то ли в составе Украина – Польша – Литва. Каждый из трех перечисленных вариантов набирает 80% и больше поддержки среди украинцев.
Украинцы все равно одобрительно относятся и к вступлению государства в НАТО, и к военно-политическому альянсу с сознательными союзниками в другом формате.
Итак, мы стремимся в НАТО не для того, чтобы там спрятаться, а для его защиты. Иначе не могу объяснить такой же высокий уровень поддержки вариантов военно-политического союза с отдельными надежными членами НАТО.
Показывайте эти данные всем западным партнерам, которые обсуждают вопросы нашего членства в Альянсе. В этих процентах важно объяснение нашей мотивации.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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