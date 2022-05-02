"Мы стремимся привлечь к ответственности Путина и его команду, которая разжигает войну": Новая Зеландия ввела новые санкции

Об этом сообщает beehive.govt.nz.



"Этими санкциями мы демонстрируем намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение России в Украину", - сказала министр иностранных дел Наная Махута.



Издание NZ Herald подтвердило информацию, что последний раунд санкций направлен на 170 членов верхней палаты российского парламента, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора, способствовавших посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины.



"Мы поддерживаем народ Украины и мы стремимся привлечь к ответственности президента Путина и его команду, разжигающую войну", - сказала министр.



Также санкции наложили на более 400 человек, которым ранее только запретили въезд в страну.

19 апреля Новая Зеландия ввела санкции против крупнейших российских банков.

6 апреля правительство Новой Зеландии приняло решение ввести торговые санкции против РФ, речь идет о 35% пошлины на весь российский импорт.

15 марта в Новой Зеландии приняли программу "Специальная политика по Украине на 2022 год", позволяющую принять в стране около 4 тысяч членов семей украинских беженцев.