"Мы стремимся привлечь к ответственности Путина и его команду, которая разжигает войну": Новая Зеландия ввела новые санкции
Министерство иностранных дел Новой Зеландии сообщило о дополнительных санкциях против российских политиков и оборонных учреждений, поддерживающих действия Путина в Украине
Об этом сообщает beehive.govt.nz.
"Этими санкциями мы демонстрируем намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение России в Украину", - сказала министр иностранных дел Наная Махута.
Издание NZ Herald подтвердило информацию, что последний раунд санкций направлен на 170 членов верхней палаты российского парламента, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора, способствовавших посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Мы поддерживаем народ Украины и мы стремимся привлечь к ответственности президента Путина и его команду, разжигающую войну", - сказала министр.
Также санкции наложили на более 400 человек, которым ранее только запретили въезд в страну.
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