"Мы стреляем вслепую, не знаем куда, по каким целям, в своих": российский артиллерист о потерях на фронте, - разведка
ГУР перехватила разговор, в котором оккупант рассказывает жене и матери о стрельбе "вслепую", попадает и в своих. Армия РФ имеет потери, раненых оставляют на произвол судьбы
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям... Там свои", – рассказывает рашист.
Российский оккупант говорит, что командир их батальона ранен.
"Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак".
Также в подразделении около двухсот убитых: "Здесь раненых оставляют и они на х… (совсем) никому не нужны. И они умирают в поле, потому что никто их не забирает".
Впрочем, рашист больше всего боится не смерти, а "красной печати" в документе - отказ участвовать в войне.
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