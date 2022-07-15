Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям... Там свои", – рассказывает рашист.

Российский оккупант говорит, что командир их батальона ранен.

"Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак".

Также в подразделении около двухсот убитых: "Здесь раненых оставляют и они на х… (совсем) никому не нужны. И они умирают в поле, потому что никто их не забирает".

Впрочем, рашист больше всего боится не смерти, а "красной печати" в документе - отказ участвовать в войне.

Российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии.

12 июля Лукашенко заявил , что знает, откуда "Запад нападет на Россию".

Россия пропагандистски интерпретирует приказ Зеленского о деоккупации украинского Юга.

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