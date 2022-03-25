Мы страна в абсолютно хорошем состоянии, - Качиньский заявил, что Польша не будет просить у ЕС деньги на украинских беженцев
Вице-премьер Польши и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что его страна не будет просить у ЕС деньги на украинских беженцев
Об этом сообщает Onet.pl.
По словам Качиньского, Польша заслуживает финансовой помощи, но не будет просить.
"У нас есть правило – никаких релокаций. Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти – то идет. Мы никого ни к чему не заставляем. Конечно, мы считаем, что заслуживаем помощи, но не будем просить. Мы страна в абсолютно хорошем состоянии, более чем втрое богаче, чем в начале 1990-х годов, и втрое богаче Украины, на душу населения", - сказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.
Согласно данным ООН, на 23 марта из Украины выехало 3 626 546 человек. Больше украинцев приняла Польша — 2 миллиона 144 тысячи.
- 25 марта Президент Польши Анджей Дуда ответил на угрозы России польской поговоркой.
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