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Главная война с Россией "Мы стоим ровно один год и до сих пор знаем: за каждое завтра нужно бороться": Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России

"Мы стоим ровно один год и до сих пор знаем: за каждое завтра нужно бороться": Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России

24 февраля, 2023 пятница
08:15
война с Россией

24 февраля в годовщину полномасштабной войны России президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и подчеркнул, что "за каждое завтра нужно бороться"

Сказал Зеленский в утреннем обращении.

"Наша вера окрепла. Окреп наш дух. Мы выстояли в первый день полномасштабной войны. Мы не знали, что будет завтра, но точно поняли: за каждое завтра надо драться! И мы дрались. И выгрызали каждые сутки. Сегодня стоим ровно один год. До сих пор знаем: за каждое завтра надо драться!" – сказал президент Украины.

Глава страны вспомнил об очередях к военкоматам и ТРО, о том, как украинцы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый: "Символом этого стали пограничники со Змеиного и маршрут, по которому они отправили "русский военный корабль".

"Я благодарю всех, благодаря кому продолжается наше сопротивление. Это все наши защитники и защитницы. Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска, наша пехота и танкисты. Воздушные и Военно-морские силы. Артиллерия, ПВО, десантники, разведчики, пограничники. ССО, СБУ , Нацгвардия, полиция, ТРО - все наши силы безопасности и обороны. Благодаря вам стоит Украина", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что мир увидел, на что способна Украина, защитники Киева, защитники Азовстали: "Новые подвиги, совершавшие целые города – Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев, Гостомель, Волноваха, Буча, Ирпень, Ахтырка".

Далее последовали первые наступления и освобожденные территории.

"Первая и не последняя Чернобаевка. Изгнание окупантов из Киевщины, Сумщины и Черниговщины. Наша "Стугна". "Ольха". Наш "Нептун" и идущий ко дну крейсер "Москва". Первый "Рамштайн". И второй за всю историю ленд-лиз", – говорит Зеленский.

Президент подчеркнул поддержку партнеров: "Украина удивила мир. Украина объединила мир. В доказательство можно сказать тысячи слов, но достаточно нескольких. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard".

Глава Украины упомянул и о потерях.

"За год фактически каждый украинец кого-то потерял. Отца, сына, брата, маму, дочь, сестру. Любимого человека. Близкого друга, коллегу, соседа, знакомого. Мои соболезнования.

Каждый день оккупанты убивали наших родных и близких. Мы не сотрём их имена ни с телефонной, ни из собственной памяти. Мы никогда их не забудем. Мы никогда этого не простим. Мы никогда не успокоимся, пока российские убийцы не понесут заслуженную казнь. Наказание международного трибунала. Суда Божьего. Наших воинов. Или всех их вместе взятых", – сказал президент.

Несмотря на то, что война длится уже девять лет за последний год, агрессором стал палачом, мародером и террористом.

"Мы выдерживаем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блекаут, холод. Мы сильнее этого. Это был год устойчивости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Лютый год несокрушимости. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!" – добавил Зеленский.

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Президент Украины
Владимир Зеленский
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