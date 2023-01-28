Мы стоим на стороне Украины без никаких "если" и "но", - глава Еврокомиссии перед саммитом Украина-ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила накануне саммита Украина-ЕС, который состоится на следующей неделе, что Украина имеет безусловную поддержку со стороны ЕС
Главу Еврокомиссии цитирует агентство Reuters.
"Мы стоим на стороне Украины без никаких "если" и "но", - сказала фон дер Ляен, выступая в субботу, 28 января, на мероприятии своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), в Дюссельдорфе в Германии.
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"Украина борется за наши общие ценности, она борется за уважение международного права и принципов демократии, и именно поэтому Украина должна выиграть эту войну", - сказала она.
- Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
- На саммите Украина – ЕС, который пройдет в феврале 2023 года, одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз.
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