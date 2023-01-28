Главу Еврокомиссии цитирует агентство Reuters.

"Мы стоим на стороне Украины без никаких "если" и "но", - сказала фон дер Ляен, выступая в субботу, 28 января, на мероприятии своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), в Дюссельдорфе в Германии.

Читайте также: В феврале 2023 года состоится саммит ЕС-Украина, где обсудят членство Украины в Евросоюзе

"Украина борется за наши общие ценности, она борется за уважение международного права и принципов демократии, и именно поэтому Украина должна выиграть эту войну", - сказала она.

Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.

На саммите Украина – ЕС, который пройдет в феврале 2023 года, одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз.