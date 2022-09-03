Об этом в эфире Эспрессо сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов,

"Очень тяжело сейчас довозить, оккупанты не впускают сейчас гуманитарные грузы. По крайней мере, пытаются ставить какие-то условия для ввоза на временную оккупированную территорию, но нам удается отправлять 2-3 автобуса и другой транспорт для того, чтобы небольшими партиями отправлять и продукты питания, и лекарства, и средства гигиены, и детское питание", – рассказал он.

Орлов добавил, что этого не хватает на все население.

"Наименее защищенные слои населения мы стараемся обеспечить всем необходимым. Каши, масло – продукты, которыми неделю или больше семья может питаться", – подытожил мэр.