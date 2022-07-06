Мы станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира, - Свитолина

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook теннисистки.

"Только что закончилась международная конференция по восстановлению Украины в Лугано, в которой я имела честь участвовать. Не сомневаюсь в том, что мы победим и станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира. Украинцы – отважны, талантливы, профессиональны и сегодня имеют большую поддержку международных партнеров. Я горжусь Владимиром Зеленским, Кабмином, бизнесом и нашим народом. Уверена – мы станем страной, где каждый захочет жить и работать. Слава Украине", – написала Элина Свитолина.

Свитолина является послом программы UNITED24.

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