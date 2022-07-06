Мы станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира, - Свитолина
Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина после международной конференции по восстановлению Украина заявила, что наше государство станет примером для всего мира
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook теннисистки.
"Только что закончилась международная конференция по восстановлению Украины в Лугано, в которой я имела честь участвовать. Не сомневаюсь в том, что мы победим и станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира. Украинцы – отважны, талантливы, профессиональны и сегодня имеют большую поддержку международных партнеров. Я горжусь Владимиром Зеленским, Кабмином, бизнесом и нашим народом. Уверена – мы станем страной, где каждый захочет жить и работать. Слава Украине", – написала Элина Свитолина.
Свитолина является послом программы UNITED24.
- 15 мая стало известно, что Свитолина ждет рождения дочери в октябре.
- 6 июня Ангелина Калинина отобрала у Элины Светолиной звание первой ракетки Украины, которое она удерживала с 2012 года.
- 19 июня Свитолина заявила, что сейчас у нее такое чувство, будто она 20 лет не держала в руках ракетку.
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