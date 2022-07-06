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Мы станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира, - Свитолина

6 июля, 2022 среда
20:34
Спорт

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина после международной конференции по восстановлению Украина заявила, что наше государство станет примером для всего мира

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook теннисистки.

"Только что закончилась международная конференция по восстановлению Украины в Лугано, в которой я имела честь участвовать. Не сомневаюсь в том, что мы победим и станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира. Украинцы – отважны, талантливы, профессиональны и сегодня имеют большую поддержку международных партнеров. Я горжусь Владимиром Зеленским, Кабмином, бизнесом и нашим народом. Уверена – мы станем страной, где каждый захочет жить и работать. Слава Украине", – написала Элина Свитолина.

Свитолина является послом программы UNITED24.

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Мир
Украина
война с Россией
востановление Украины
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