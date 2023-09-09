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OPINION

Мы стали важной фигурой на мировой шахматной доске

9 сентября, 2023 суббота
10:03
Мнение

Никто не будет нами жертвовать, те же китайцы тоже не будут

Кто, куда и когда ездит всегда важно, по меньшей мере, когда речь идет о геополитике. Ни Путин, ни Си не едут на саммит Большой двадцатки в Индии. Первый наверняка хотел бы, но боится, похоже, даже физически, ведь на саммит БРИКС он тоже не поехал и в Турцию тоже.

Си вероятно "пропустит" саммит, ведь для него выдержать паузу сейчас лучше. Со своей, чисто китайской позиции, он все делает правильно — ждет Путина в октябре на саммит "Шелкового пути" и повышает ставки перед президентскими выборами на Тайване в январе. Полного влияния на Путина не имеет никто, но относительное — только в Си. Да и ряд переворотов в Африке Китаю тоже в плюс — у него в Африке скоро будет "золотая акция" по безопасности, экономике и соответственно контролю над миграционными потоками.

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Китай становится собеседником номер один для Запада и показывает это ему — визит за визитом американцев в Пекин и ничего в ответ — это чисто в китайском духе.

Геополитическая "шахматная доска", как говорил "Збиг" Бжезинский, изменилась. На доске немало фигур и цель как Запада, так и неЗапада выиграть свою партию, а затем и турнир.

Мы хотим стать частью Запада и это значит понимать его правила игры и мотивацию, как и мотивацию тех, кто играет на другой стороне. Мы на ней — важная фигура и никто не будет нами жертвовать, те же китайцы тоже не будут, имперская РФ им не нужна да и укрепленный российский режим тоже.

Но наша тактика и стратегия других могут быть фундаментально разными, и в ближайшие месяцы мы это можем почувствовать.

Источник

Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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