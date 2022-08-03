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Мы стали свидетелями импотенции ООН и Красного Креста, – нардеп Юрчишин

3 августа, 2022 среда
14:09
война с Россией Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, считает, что вся система безопасности и гарантий прав человека в мире нуждается в существенной перезагрузке

Такое мнение высказал нардеп в эфире Еспресо.

"На самом деле, очень четко война России в Украине показывает насколько действенны международные организации. Если раньше мы видели, насколько МАГАТЭ не может гарантировать безопасность атомной энергетики, то сейчас мы становимся свидетелями того, насколько структуры ООН и Красного Креста фактически стали импотентными", - отметил нардеп.

Ярослав Юрчишин отметил, что было бы понятно, если бы эти международные организации взяли время на очищение своих структур от российских агентов, проникших во все международные структуры за период 30 лет, когда Россия могла считаться не как страна-агрессор.

"Напомню, что это не первый серьезный провал международного сообщества, потому что была аналогичная ситуация при событиях в Грузии. Но не было ситуации, когда ООН и Красный Крест брали на себя обязательство гарантировать безопасность жизни конкретных лиц. В Мариуполе это произошло чуть ли не впервые и было следствием того, что перед этим эти институции не смогли многое обеспечить, но, как конечный результат, мы видим, что вся система безопасности и гарантий прав человека в мире нуждается в существенной перезагрузке. Я очень надеюсь, что это все-таки произойдет", - подчеркнул народный депутат.

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ООН
Мариуполь
пленние
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