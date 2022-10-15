"Мы спорили и ссорились": Лукашенко рассказал, какие у него отношения с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что у него практически нет проблем в общении с российским диктатором Владимиром Путиным
Об этом Лукашенко заявил в интервью NBC .
По его словам, сейчас такого уровня отношений, как у него с Путиным, сейчас вроде бы нет ни у кого в мире.
"Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились временами. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении", - сказал Лукашенко.
- 15 октября Александр Лукашенко заявил , что роль его страны в войне с Украиной состоит в том, чтобы "не допустить удара по России из Литвы и Польши".
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