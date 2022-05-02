English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины "Мы спали меньше четырех часов": волонтеры из World Central Kitchen приготовили около 3 млн порций для беженцев из Украины

"Мы спали меньше четырех часов": волонтеры из World Central Kitchen приготовили около 3 млн порций для беженцев из Украины

2 мая, 2022 понедельник
12:15
беженцы из Украины

World Central Kitchen основана в 2010 году испанским шеф-поваром Хосе Андресом. Они сотрудничают с ресторанами, чтобы обеспечить беженцам более девяти миллионов порций каждый день

Об этом пишет Thehindu.

Издание сообщает, что кулинарный коллектив приготовил более 3 000 000 обеденных порций для беженцев из Украины.

Одним из таких шеф-поваров является Ной Симс из США. Он занял четвертое место в 10-м сезоне кулинарного конкурса MasterChef. Его команда готовила более 8 000 бутербродов в день к блюдам из тушеной курицы, салату. Кулинар впервые поехал к границе Польши в марте, позже вернулся в апреле.

"То, что происходит в Украине, по моему мнению, неприемлемо. Я не мог просто сидеть сложа руки. Поэтому я решил следующим рейсом полететь в Польшу, и мой отец захотел присоединиться ко мне", – рассказывает он.

Отец Симса Ричард сотрудничал с благотворительной организацией Medair. Они помогают людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, перемещений и конфликтов. Симс рассказал, что команда готовила от 12 до 14 часов в день и оставалась в помещении ресторана, чтобы увеличить производительность.

"Мой папа не отставал от меня на каждом шагу, готовил борщи в чанах, готовил тысячи пирогов, курицу, салаты, рис и множество блюд из картофеля. Мы готовили на хорошо укомплектованной кухне с 10-15 сотрудниками, а затем еду отправили в World Central Kitchen для раздачи", – сказал он.

Сначала еду упаковывали в смешанные коробки. Впоследствии Рикардо, владелец ресторана, где готовили еду, купил машину для запайки пищевых продуктов, после чего "мы могли упаковывать 12 двойных порций в контейнеры и положить 32 герметичные единицы в коробку", - сказал Симс.

Повара и персонал также ездили в пограничные города, чтобы раздавать пакеты с продуктами.

"В Медице мы увидели группу из трех друзей, которые использовали прицеп для суповой кухни польской армии 1976 года выпуска. Они готовили четыре вида супа целый день", - добавил повар.

Симс также рассказал, что привез и подарил более сотни грелок для рук из США. Их подарили детям вместе с белыми плюшевыми мишками.

  • Работа за границей во время войны: в Польше меньше вакансий, в Израиле - самые высокие зарплаты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
помощь
Читайте также:
Валерій Герасимов
1 мая, 2022 воскресенье
Начальник Генштаба РФ Герасимов получил ранение в Украине, - Аваков
Лавров
2 мая, 2022 понедельник
Россия требует от Зеленского приказать военным прекратить сопротивление, – Лавров
Сергій Лавров
30 апреля, 2022 суббота
Отмена санкций, русский язык, демилитаризация: Лавров перечислил условия, выдвигаемые РФ на переговорах с Украиной
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.05
    Покупка 31.05
    Продажа 32.01
  • EUR
    Покупка 32.61
    Продажа 33.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
2 мая
14:10
зерно
РФ обстреливает зерновые склады Украины, чтобы убрать конкурентов на экспортных рынках, - министр сельского хозяйства Германии
13:53
УАФ решила судьбу футбольного сезона в Украине
13:44
Эксклюзив
Масштаб нового пакета помощи демонстрирует, что США выходят на уровень союзника Украины, - Чалый
13:40
Эксклюзив
Верхушка РФ занята сохранением режима Путина в любом виде, это необходимо всем его приспешникам, – директор ЦИАКР
13:37
В Японии находятся более 800 беженцев из Украины
13:34
Антисемитские заявления Лаврова свидетельствуют, что Россия является правопреемником нацистской идеологии, - Подоляк
13:18
Более 4 тыс. украинских беженцев нашли работу в Нидерландах
13:15
Школы Киева начали прием документов в первый класс
12:55
Хакеры РФ атакуют ресурсы по всей Украине, иногда координируют кибервзломы с атаками на земле, - замглавы Госспецсвязи
12:49
Россияне нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Затоке
12:42
Зеленский оценил угрозу использования Россией ядерного оружия
12:37
В Рубежном оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию и ведут обстрел гуманитарного штаба, - Гайдай
12:37
"Мариупольцы уверены, что россияне маршируют по Крещатику, а Харьков под контролем РФ": советник мэра об информационной блокаде города оккупантами
12:32
Эксклюзив
путин
Путин может призвать россиян к крестовому походу против "мирового нацизма", - журналист Березовец
12:14
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10:00 2 мая
12:07
Солистка группы Go_A Екатерина Павленко стала спикером конкурса "Евровидение-2022" от Украины
12:05
В Киеве обнародовали варианты новых названий для пяти станций метро
11:54
Обновлено
На Днепропетровщине российская ракета попала в элеватор
11:50
23 800 военных, 1070 танков и 2576 БТРов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения
11:43
Эксклюзив
На Днепропетровщине есть два основных направления угроз, - депутат облсовета Курячий
11:41
Илья Кива
Доверенные лица Ильи Кивы планировали организовывать провокации в Одесской области с участием титушек, – ГБР
11:37
20 человек эвакуируют из населенных пунктов Луганской области 2 мая
11:36
Финляндия расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС за 7,5 млрд евро
11:22
Эксклюзив
У Европы есть возможность отказаться от российского газа и нефти в течение 2-3 месяцев, - экономист Несходовский
11:15
"Там, где вас ждут": в Украине запустили платформу для вынужденно перемещенных людей
11:10
Лавров
"Самые ярые антисемиты": Лавров разгневал МИД Израиля комментарием о евреях
11:05
ЕС летом откажется от российского угля, а до конца года – от нефти, - Шольц
10:44
Эд Ширан записал новую песню вместе с группой "Антитела"
10:39
В госдуме РФ перешли к угрозам странам, поставляющим оружие Украине
10:13
"Мы стремимся привлечь к ответственности Путина и его команду, которая разжигает войну": Новая Зеландия ввела новые санкции
10:05
"Работает байрактар": Залужный показал, как у острова Змеиный были уничтожены два российских катера
10:00
Интервью
Культ насилия – это и есть российские "духовные скрепы", – Мирослав Маринович
09:55
РФ использовала 65% всего боевого состава своих наземных войск, - британская разведка
09:47
Британка, ожидавшая из Украины свою подругу, раскрасила дом в сине-желтые цвета
09:41
На Запорожье оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, есть жертвы, - ОВА
09:10
В Киев возвращаются сотрудники посольства Южной Кореи
09:08
Жилые дома, резервуар для горючего, склады с автошинами и гербицидами: в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 18 пожаров
09:02
В Луганской области за сутки россияне 18 раз обстреляли жилые массивы и школы, три человека погибли
08:47
В канадском городе Калгари устроили пикник для украинских беженцев
08:34
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 219 детей, ранены более 405
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV