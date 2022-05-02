"Мы спали меньше четырех часов": волонтеры из World Central Kitchen приготовили около 3 млн порций для беженцев из Украины

Об этом пишет Thehindu.



Издание сообщает, что кулинарный коллектив приготовил более 3 000 000 обеденных порций для беженцев из Украины.



Одним из таких шеф-поваров является Ной Симс из США. Он занял четвертое место в 10-м сезоне кулинарного конкурса MasterChef. Его команда готовила более 8 000 бутербродов в день к блюдам из тушеной курицы, салату. Кулинар впервые поехал к границе Польши в марте, позже вернулся в апреле.



"То, что происходит в Украине, по моему мнению, неприемлемо. Я не мог просто сидеть сложа руки. Поэтому я решил следующим рейсом полететь в Польшу, и мой отец захотел присоединиться ко мне", – рассказывает он.



Отец Симса Ричард сотрудничал с благотворительной организацией Medair. Они помогают людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, перемещений и конфликтов. Симс рассказал, что команда готовила от 12 до 14 часов в день и оставалась в помещении ресторана, чтобы увеличить производительность.



"Мой папа не отставал от меня на каждом шагу, готовил борщи в чанах, готовил тысячи пирогов, курицу, салаты, рис и множество блюд из картофеля. Мы готовили на хорошо укомплектованной кухне с 10-15 сотрудниками, а затем еду отправили в World Central Kitchen для раздачи", – сказал он.



Сначала еду упаковывали в смешанные коробки. Впоследствии Рикардо, владелец ресторана, где готовили еду, купил машину для запайки пищевых продуктов, после чего "мы могли упаковывать 12 двойных порций в контейнеры и положить 32 герметичные единицы в коробку", - сказал Симс.



Повара и персонал также ездили в пограничные города, чтобы раздавать пакеты с продуктами.



"В Медице мы увидели группу из трех друзей, которые использовали прицеп для суповой кухни польской армии 1976 года выпуска. Они готовили четыре вида супа целый день", - добавил повар.



Симс также рассказал, что привез и подарил более сотни грелок для рук из США. Их подарили детям вместе с белыми плюшевыми мишками.

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