Мы создавали новые институты для того, чтобы они работали по-новому
Верховенство права – это не только принцип, но и первое условие вступления в Европейский Союз
У президента США Байдена недавно проводили обыски в доме. И ни для кого это не стало проблемой – просто правоохранители выполняют свою работу, согласно понятным правилам и процедурам.
Когда Кристин Лагард была главой МВФ, у нее тоже проводились обыски. Она доказала свою невиновность в суде и суд не помешал карьере – после этого она стала главой Европейского центробанка. Так работает нормальная правовая система, в которой действительно уважают принцип невиновности. Человек считается невиновным, пока суд не вынес соответствующее решение.
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Верховенство права – это не только принцип, но и первое условие вступления в Европейский Союз. Для каждого из нас гарантия нашего будущего и будущего наших детей. Чтобы это будущее было, мы должны победить не только россиян на поле боя, но и совок, который остается в мировосприятии и поведении.
Верховенство права – это не только принцип, но и первое условие вступления в Европейский Союз. Для каждого из нас гарантия нашего будущего и будущего наших детей. Чтобы это будущее, мы должны победить не только россиян на поле боя, но и совок, который остается в мировосприятии и поведении
Совок – это неуважение прав человека и публикация персональных данных без согласия. Публикация судом – учреждением, которое должно защищать права и свободы.
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Это манипуляции с фактами и даже откровенная ложь. Это применение чрезмерной меры пресечения для давления на подозреваемого. Старая советская практика "сначала посадим, а потом разберемся".
Это также попытка гнаться за статистикой, чтобы продемонстрировать успеваемость. Ибо успешность измеряется количеством сидящих, а не количеством справедливых приговоров.
Мы создавали новые институты и наделяли их полномочиями именно для того, чтобы они работали по-новому. Использовали лучшие европейские практики, а не советские методы. Мы все еще можем решить эти проблемы роста. Я все еще надеюсь, что судебный процесс будет цивилизованным и соревновательным. И проблема не является системной, а просто глюком, на уровне исполнителей.
Об авторе. Лана Зеркаль, украинская дипломат, экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции
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