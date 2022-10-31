Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече International Bar Association.

"Где-то – волны беженцев. Где-то – угроза масштабного голода из-за спровоцированного именно Россией искусственного продовольственного кризиса. Где-то – жестокий кризис стоимости жизни, который загоняет миллионы людей в нищету и уничтожает благосостояние среднего класса даже там, куда Россия не может дотянуться своей агрессией. – самые жесткие вещи из всех, которые только возможны. Это происходит в Украине. Артиллерийские обстрелы наших городов – сотни украинских городов разрушены, десятки полностью сожжены. Постоянный ракетный и бомбовый террор. Иранские ударные дроны, которые Россия использует против нашей инфраструктуры", – сказал Зеленский. .

Президент подчеркнул, что страна делает все возможное, чтобы защитить наших людей и как можно быстрее изгнать российских захватчиков. Также Зеленский поблагодарил партнеров, в том числе США.

"Но я хочу обратить внимание на то, что точку в этой войне – после военных, после политиков – поставят юристы. Те, кто обеспечит привлечение к ответственности всех виновных в терроре и возмещение всего нанесенного Россией ущерба путем активов самого государства-агрессора. Именно такая справедливость должна стать финалом того зла, которое принесла Россия", – сказал президент.

Зеленский рассказал, что в Украине началась работа по созданию специального трибунала для РФ за преступления против Украины: "Мы уже сотрудничаем с Соединенными Штатами, с европейскими странами, с Международным уголовным судом, чтобы наказать всех российских убийц и палачей. Мы уже начали создание компенсационного механизма, который обеспечит конфискацию и направление российских активов для возмещения ущерба, нанесенного этой войной".

Президент Украины призывает присоединиться к инициативе и помочь людям, которые стали невинными жертвами войны.

"Возможно, прямо сейчас в этом зале среди вас есть те, чьи имена вскоре будут вписаны в мировую историю защиты свободы и правопорядка – для всех людей, для всех стран, на все времена. Я благодарю вас за уже начатое сотрудничество вашей ассоциации с украинским Офисом генерального прокурора и за ваши инициативы, которые помогают нам бороться за справедливость для всех жертв этой российской террористической войны. Я прошу вас и дальше быть активными", – добавил президент.

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