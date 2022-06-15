Об этом он сказал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на брифинге перед встречей Контактной группы по поддержке Украины.

Отвечая на вопрос, достаточно ли вооружение НАТО предоставляет Украине, Йенс Столтенберг отметил, что сегодня встретится, чтобы обсудить этот вопрос с министром обороны Украины.

"Мы встретимся с министром обороны Украины сегодня и обсудим конкретно, что мы можем улучшить в помощи, которую мы можем предоставить. Привлечем наших союзников и партнеров, чтобы подчеркнуть, что мы сделали и еще можем сделать, ведь мы помогаем Украине с 2014 года" .

Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные Милы Украине гораздо лучше обучены и вооружены, чем в 2014 году, когда началась аннексия Крыма.

Генсек НАТО заверил, что Североатлантический союз понимает, что в настоящее время необходимо принимать дополнительные меры от наших союзников и партнеров в рамках передового вооружения, оборонных систем и учений украинских солдат.

"Всегда важно иметь конкретную координацию всех наших усилий относительно того, какие виды вооружения необходимо предоставить Украине сейчас, что является приоритетом, чтобы получить преимущество на поле боя. Поэтому важны встречи, как сегодня с министром обороны Украины Резниковым и контактной группой от ЕС "Мы сосредоточены на том, чтобы быть на шаг впереди, обеспечивать необходимое вооружение, а также помогать украинцам Украины побороть это вторжение России", - добавил Столтенберг.

15 июня в Брюсселе проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, собравшее представителей оборонных ведомств около 50 стран, так или иначе обеспечивающих поддержку ВСУ в условиях российской агрессии.

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