"Мы солидарны с украинцами": в компьютерной игре FIFA 23 не будет российских команд

Пишет издание Eurogamer.

"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие голоса в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно нашим партнерам в ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23", - говорится в заявлении.

Релиз FIFA 23 намечен на 1 октября 2022 года. Это будет последняя FIFA от EA Sports, после чего название игры изменится.

В марте EA объявила , что прекратит все продажи игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и ее союзнике Беларуси, пока продолжается вторжение. Затем они удалили российскую сборную и российские клубы из FIFA 22 и прекратили продавать российские предметы в Ultimate Team.

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