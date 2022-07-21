"Мы солидарны с украинцами": в компьютерной игре FIFA 23 не будет российских команд
Разработчик серии видеоигр жанра футбольных симуляторов сообщил, что у FIFA 23 не будет сборной России и российских клубов
Пишет издание Eurogamer.
"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие голоса в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно нашим партнерам в ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23", - говорится в заявлении.
Релиз FIFA 23 намечен на 1 октября 2022 года. Это будет последняя FIFA от EA Sports, после чего название игры изменится.
- В марте EA объявила , что прекратит все продажи игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и ее союзнике Беларуси, пока продолжается вторжение. Затем они удалили российскую сборную и российские клубы из FIFA 22 и прекратили продавать российские предметы в Ultimate Team.
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