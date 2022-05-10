"Мы снова вместе победим. Как и 77 лет назад": Зеленский поблагодарил Байдена за подписание закона о ленд-лизе

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Благодарен президенту и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе - исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и в Европе. Как и 77 лет назад ", – написал Зеленский.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины. Документ упрощает процедуру предоставления Украине военной помощи во время войны с Россией. Речь идет о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или сдаче в аренду Украине оборонных изделий для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и других целей.

Лэнд-лиз позволяет США поставлять вооружение и технику непосредственно американского производства. Военная помощь предоставляется без предварительной оплаты. Оплата за поставки (или возврат техники и вооружения) производится после войны.

Впервые США приняли закон о ленд-лизе в марте 1941 года. Закон предусматривал, что американцы в сжатые сроки передают военную и гражданскую технику, оружие, оборудование, боеприпасы и другое имущество странам, чья оборона "жизненно важна" для США. В такие страны сначала входили Великобритания и Китай, а затем Франция и СССР.

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