Мы снова становимся "краем непуганых идиотов"?
Мне очень больно, когда вижу, как возвращаются нормы и обычаи, которые нам (постмайдановским властям и гражданскому обществу) с такими трудами удалось искоренить (или почти искоренить)
На фоне рек украинской крови, которые пролились из-за саботажа подготовки к московитскому вторжению, все остальные грехи этой власти кажутся второстепенными.
И все же мне очень больно, когда вижу, как возвращаются нормы и обычаи, которые нам (постмайдановской власти и гражданскому обществу) с такими трудами удалось искоренить (или почти искоренить).
Я просто не могу представить себе в тот период военкома, который на глазах общества открыто может тратить миллионы на зарубежную недвижимость и роскошные автомобили.
Или выделение немалых государственных средств на откровенную политическую агитку в пользу одной партии — да еще и с прототипом-вором.
Читайте также: Демонстративный патриотизм "зеленых" ситуативный
Или миллиарда баксов "дебиторки" МО (читай: заплаченных за оружие и амуницию денег, за которые просто ничего не было поставлено - то есть, их нагло украли).
Или использование спецслужб США для расправы с аккаунтами политических противников (обычно больших патриотов Украины, чем кто-либо во власти).
Или назначение и ордена людям из ближнего круга просто за эту близость. И еще тысяча и один признак такой дремучей Африки, что больно думать.
После всех жертв и усилий 2014-2019 мы снова превращаемся в "край непуганых идиотов" - и это ужасно.
Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.05
Покупка 37.05Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 41.02Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное