На фоне рек украинской крови, которые пролились из-за саботажа подготовки к московитскому вторжению, все остальные грехи этой власти кажутся второстепенными.

И все же мне очень больно, когда вижу, как возвращаются нормы и обычаи, которые нам (постмайдановской власти и гражданскому обществу) с такими трудами удалось искоренить (или почти искоренить).

Я просто не могу представить себе в тот период военкома, который на глазах общества открыто может тратить миллионы на зарубежную недвижимость и роскошные автомобили.

Или выделение немалых государственных средств на откровенную политическую агитку в пользу одной партии — да еще и с прототипом-вором.

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Или миллиарда баксов "дебиторки" МО (читай: заплаченных за оружие и амуницию денег, за которые просто ничего не было поставлено - то есть, их нагло украли).

Или использование спецслужб США для расправы с аккаунтами политических противников (обычно больших патриотов Украины, чем кто-либо во власти).

Или назначение и ордена людям из ближнего круга просто за эту близость. И еще тысяча и один признак такой дремучей Африки, что больно думать.

После всех жертв и усилий 2014-2019 мы снова превращаемся в "край непуганых идиотов" - и это ужасно.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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