Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Смотрите, та фраза, которую мы все слышали о российском корабле, ее фактически увековечили. Выпустили марку, также не забыли о котике, которого спасли с острова, но хочу обратить внимание, что, как правило, вот даже эти короткие репортажи очень редко говорят о том, что большее число защитников острова Змеиный в настоящее время находится в плену", - Руслан Журян.

Отец пленного с острова Змеиный считает, что в информационном пространстве постоянно должны звучать напоминания о защитниках острова, которые сейчас находятся в российском плену.

"Я считаю, что нужно об этом постоянно упоминать и они будут также чувствовать, что о них думают и помнят. Говорят, что мы уже победили в бою за Змеиный, но я считаю, пока последний герой-защитник Змеиного находится в плену, нельзя до тех пор говорить, что мы действительно освободили остров. Когда последний защитник острова Змеиный вернется домой, тогда мы сможем спокойно сказать, что действительно, мы победили и остров Змеиный наш", - заметил он.

24 февраля российские оккупанты захватили остров Змеиный. Связь с находившимися на острове пограничниками была потеряна. 26 февраля ГПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы.

30 июня оккупанты покинули Змеиный. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли".

В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам.

В министерстве обороны США заявили, что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаря успешным действиям украинских военных.

75 военных с острова Змеиный остаются в плену – это морские пехотинцы и пограничники.

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