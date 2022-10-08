Мы сможем сказать, что действительно освободили Змеиный, когда последний защитник острова вернется домой, - отец пленного с острова
Отец пленного со Змеиного Руслан Журян уверен, что пока все пленные защитники острова не вернутся в Украину, до тех пор нельзя говорить о победе в битве за Змеиный
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Смотрите, та фраза, которую мы все слышали о российском корабле, ее фактически увековечили. Выпустили марку, также не забыли о котике, которого спасли с острова, но хочу обратить внимание, что, как правило, вот даже эти короткие репортажи очень редко говорят о том, что большее число защитников острова Змеиный в настоящее время находится в плену", - Руслан Журян.
Отец пленного с острова Змеиный считает, что в информационном пространстве постоянно должны звучать напоминания о защитниках острова, которые сейчас находятся в российском плену.
"Я считаю, что нужно об этом постоянно упоминать и они будут также чувствовать, что о них думают и помнят. Говорят, что мы уже победили в бою за Змеиный, но я считаю, пока последний герой-защитник Змеиного находится в плену, нельзя до тех пор говорить, что мы действительно освободили остров. Когда последний защитник острова Змеиный вернется домой, тогда мы сможем спокойно сказать, что действительно, мы победили и остров Змеиный наш", - заметил он.
- 24 февраля российские оккупанты захватили остров Змеиный. Связь с находившимися на острове пограничниками была потеряна. 26 февраля ГПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы.
- 30 июня оккупанты покинули Змеиный. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли".
- В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам.
- В министерстве обороны США заявили, что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаря успешным действиям украинских военных.
- 75 военных с острова Змеиный остаются в плену – это морские пехотинцы и пограничники.
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